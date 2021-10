Va con todo

Independientemente de lo que dicen las encuestas, los partidarios de la candidatura del PAN a gobernador César Verástegui, agrupados en una asociación civil denominada Todos por Tamaulipas, han organizado un mega evento político en la capital del Estado para afianzar la eventual postulación del Secretario General de Gobierno al cargo de mayoría jerarquía política del Estado.

En la reunión, que tendrá lugar en el Polyforum de Victoria, los simpatizantes de la candidatura del Truco se han propuesto darle

el sábado 6 de octubre, fecha de la reunión, un empujón determinante en la disputa interna por la gubernatura a efecto de que los jerarcas formales de Acción Nacional no tengan otra alternativa que echar mano del segundo de a bordo del gobierno cabecista para definir la carrera interna por la sucesión política estatal de 2022.

Los enterados coinciden en que se ha invitado al magno suceso a las principales figuras del panismo tamaulipeco para convencer a las bases del partido albiazul de que el encargado de la política interna del actual gobierno es el prospecto idóneo en las actuales circunstancias para impedir que Morena vaya a poner fin al dominio panista estatal en los comicios del año que viene.

El alcalde Jorge González, perteneciente al MC, ha creado asimismo un Frente Político en Aldama para apoyar al aspirante. El edil considera a Verástegui la mejor propuesta panista para la gubernatura y lo mismo ocurre en el Mante, Antiguo Morelos y Altamira, municipios en los que los truquistas crearon la Alianza “Amigos del Truco” integrada por miembros del Verde, el PRI y el Movimiento Ciudadano.

Obviamente, los demás protagonistas de la pelea del PAN por el cargo de García Cabeza de Vaca, el alcalde de Tampico, Chucho Nader, y el diputado federal Gerardo Peña, no se han cruzado de brazos, se sabe que han tomado medidas para contrarrestar las acciones del nativo de Xicoténcatl y pelear al tú por tú la definición del proceso selectivo albiazul.

Tenemos entendido, por ejemplo, que Chucho celebrará en breve varias reuniones de ese tipo en ciudades del centro y el norte del Estado.

Sean peras o sean manzanas, la disputa de la candidatura ha entrado en la fase decisiva y, si no sucede algo extraordinario que retrase la contienda, los panistas conocerán antes de las próximas Posadas navideñas la identidad del virtual candidato, aunque la designación oficial tendrá lugar hasta el año que viene.

En contraste, en las filas de Morena, la postulación del contendiente de la 4T al gobierno del Estado no luce aún tan clara. A un mes de que se realice la encuesta con base en la cual se resolverá cuál de los aspirantes será el elegido para tratar de sacar al PAN del gobierno estatal, lo único que parece cierto a estas alturas es que el abanderado surgirá de la terna conformada por el senador Américo Villarreal, el coordinador de programas de desarrollo de Tamaulipas, Rodolfo González Valderrama y el alcalde Adrián Oseguera.

Y no porque sean los mejor posicionados entre los ciudadanos, sino debido a que representan a los principales grupos políticos morenistas, los del Presidente López Obrador, Ricardo Monreal y Bertha Luján. Según los que saben, uno de los tres será el candidato de la Cuarta Transformación a gobernador.

A la que, por otra parte, ya le estropearon el arranque de la gestión es a la nueva alcaldesa de Cuauhtémoc de la populosa colonia Tabacalera de la ciudad de México, Sandra Cuevas. El movimiento Regeneración Nacional interpuso una denuncia en su contra ante la Fiscalía de la capital del país en la que se le acusa de abuso de funciones y desvío de recursos.

Como se recordará, la edil panista tomo posesión en una ceremonia que más parecía una fiesta privada, al estilo de la entrega de los premios Oscar, en la que se instalaron una alfombra roja, luces, pantallas, se sirvieron vinos de importación, salas de lujo, en la que los invitados fueron atendidos por meseros de restaurante de primer mundo y hasta se liberaron mariposas amarillas, entre otras suntuosidades, que, a decir de los denunciantes, violarían las disposiciones del código penal, por lo que han solicitado se investiguen los costos y detalles del evento.

Y es que la fastuosidad de la que presumió contradice la falta de recursos de que se queja la funcionaria, quien asegura que todo se costeó con donativos. Sea cual sea el desenlace de las pesquisas, el mensaje que Sandra Cuevas ha enviado a quienes la llevaron al cargo revela que es muy distinta a la que los votantes pensaban.

