Acaba de llegar a San Lázaro y ya trae una revolución que traerá beneficios a los tamaulipecos, pues otros diputados poca producción dejan sus actividades legislativas.

GERARDO PEÑA FLORES acaba de ser designado vicecoordinador de los legisladores del grupo del PAN, por lo que acompañará al coordinador JORGE ROMERO en esta labor.

PEÑA FLORES tendrá la oportunidad de encauzar los temas de la agenda local en el Congreso de la Unión, pero no sólo de Tamaulipas, sino que también vigilará por otras entidades federativas que buscan una representación real y justa.

La influencia de PEÑA creció y ya se sitúa en la burbuja legislativa, ahí dónde se toman los acuerdos principales, se fijan posturas y directrices que marcan el rumbo del poder legislativ.

GERARDO tiene un espacio relevante para impulsar las acciones legislativas más urgentes. Los azules consideraron que GERARDO era el mejor para llevar la voz ciudadana, esperemos que no resulte ser mal cantante.

Que sirva su posición, pues por ejemplo el maderense diputado federal, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, quien otra vez se perfila como presidente de la Comisión de Presupuesto, pero no se notó su mano.

En ese sentido, diremos que no hay sorpresas, las tribus de Morena se sienten traicionadas, las máximas dogmas no se cumplen, las de no mentir, no robar, no traicionar, fueron echadas a la basura.

Primero tuvieron un coordinador de delegados federales que hizo mucha lana, robó a manos llenas, solapó el contrabando y el huachicoleo. Se fue sin castigo y posiblemente premiado como líder de Morena.

Y no se ría sí consideran la posibilidad de nominar a CRISTOBAL ROSALES como Auditor Superior del En la administración de ciudad Victoria, también hay sorpresas donde sobresale JORGE BELLO, el hombre que manejó la partida secreta de su administración.

Le fue tan bien que ya tiene varios restaurantes y aseguran acaba de comprar la franquicia de “El Negrito de Ozuluama”.

Esto independientemente de traicionar a su tía, la ex alcaldesa PILAR GÓMEZ LEAL y quien lo hace una vez, la verdad es que se le hace costumbre.

Lo mismo sucede con el coordinador de delegados federales, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, quien se encuentra rodeado de traidores, a uno lo hizo diputado y a otro que viene de saquear San Luis Potosí lo pretende colocar al frente de su operación.

RODOLFO absortó en sus tareas de promoción personal y su crecimiento como aspirante a la gubernatura, descuida otros frentes, se repite la historia del JR, con MARCELO SIERRA y compañía.

Antes de contratarlos o aceptarlos como sus colaboradores de confianza debe pedir referencias, son una pandilla de ambiciosos que le prometen las perlas de la virgen.

Pero sólo vienen a saquear y demandar cantidades millonarias para su campaña.

Recursos que obviamente no reportarán, los perros hueveros no cambian aunque les quemen el hocico, si no vean a SLP.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

patinadero@hotmail.com