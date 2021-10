El par azul

Este semana, el PAN, mostrará sus cartas, para jugar el 2022 en Tamaulipas. Es un par, potente, con prosapia y trayectoria llena de éxitos para su agrupación: Truco Verástegui y Jesús Nader. No se ve otro en el horizonte, por más que algunos se esfuerzan para incorporarse al concurso interno que el albiazul, ya promueve. El dueto, trae en su morral, la minoría mayor en el Congreso del Estado -que no es poca cosa, ante el resultado fatal del panismo regional en el año que transcurre- y casi 30 alcaldes.

Ya empezaron a apostar fuerte.

El Truco, irrumpirá en el tapete verde, apostando macizo: está convocando a través de sus amigos al primer evento de masas -no se puede considerar de otra forma, toda vez que se espera la participación de miles de sus correligionarios- para el sábado 29 de octubre en la capital del estado.

De igual forma, el alcalde tampiqueño, Chucho Nader, saldrá del arrancadero en breve para invitar a sus seguidores, compañeros de partido y diversos ciudadanos, a su proyecto de búsqueda de la gubernatura bajo la férula del albiazul.

Verástegui, representa a una sociedad agroindustrial cuyo centro económico es el Mante y el núcleo político, Xicoténcatl.

Nader, se mueve con el apuntalamiento de los capitanes de empresa más sólidos de la entidad.

El mantenese, se pasea cómodamente desde la clase política de Mante hasta la frontera; el tampiqueño, surfea sobre la sociedad económica más prominente de la entidad que le ha dado la capacidad de cortar transversalmente la comunidad del sur tamaulipeco: sus consensos, penetran tanto en las élites como en

los grupos desprotegidos de esa importante comarca que por décadas se ha erigido como el lunar financiero del estado. El Truco, conoce mucho la mentalidad del panismo. Ya ha logrado acercamientos con cuadros azules relegados en este sexenio, como Leticia Salazar y otros.

Chucho, ha entrado fuerte con el anhelo de muchos sureños de tener en la gubernatura a un paisano

suyo. (Desde Manuel A. Ravizé, no saben lo que es codearse con un Ejecutivo Estatal. Es decir, vieron pasar como una gran sequía, a Enrique Cárdenas, a Emilio Martínez Manautou, a Américo Villarreal Guerra, Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington, a Eugenio Hernández, a Egidio Torre y a Francisco García Cabeza de Vaca).

El sábado, Verástegui lanzará sobre la mesa todas sus fichas: si llena y el ánimo se desborda, puede salir del acto, sonriente y con el deber cumplido.

Nader, igual: en una semana, -tiempo que los observadores consideran, que debe mostrar su garra- debe dar color.

MORENA debe estar alerta.

Muchas veces, con un par se gana el desafío.

POR JOSÉ ÁNGEL SOLORIO MARTÍNEZ