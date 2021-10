Fuera de control…

El hiperactivismo de MAKI ORTIZ en busca de la candidatura de MORENA por la gubernatura, terminó alborotar a los varones que están en la misma carrera y eso parece que ya se descontroló, sin que se vea quién pueda calmar las aguas.

Así es mis queridos boes, ayer comenzaron a sonar los teléfonos celulares promoviendo al ex delegado de los programas federales JOSÉ RAMÓN “Jr” GÓMEZ LEAL y por otro lado a HÉCTOR MARTÍN “El Guasón” GARZA, burócrata federal en la Secretaría de Economía.

Uno por mensaje de texto vía celular y el otro por los mismos aparatos, pero por mensaje de voz, en los que anuncian que buscan la gubernatura.

Como si los que estamos en los medios no supiéramos, como si los que reciben las dádivas federales no recibían también el charolazo de “Jr” cuando se los entregaban O como si los miles de estudiantes de los bachilleratos tecnológicos que tuvieron que aguantar los histriónicos discursos de El Guasón al que les impusieron de padrino de generación no lo supieran.

Claro está que ahora se trata de que los que no sabían que “Jr” y “ El Guasón” quieren ser gobernadores, pues se enteren y para eso es que se pagan esas campañas de distribución masiva de mensajes de texto y voz.

Antes lo había hecho el más curioso de los morenistas, por cierto ahora alejado de Tamaulipas ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, que se promovía por la misma vía como el hombre que la entidad necesita.

Pero, también ha ocurrido con RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, o su gente, o algún promotor voluntarioso, en septiembre también lanzó mensajes en masa, a mi me llegó el 7, promoviéndolo como el mejor aspirante a la gubernatura, leal al presidente AMLO y otras cualidades más del que ahora es el encargado de los programas federales.

Obviamente MAKI lo hizo de manera encubierta, en su campaña vía mensajes de telefónicos, ella misma se pegaba, con la clara intención de posicionarse y al mismo tiempo seguir victimizándose, estrategia muy usada por la ex alcaldesa. En el aire están tres campañas la de MAKI, la de HÉCTOR GARZA y la de GÓMEZ LEAL, mientras que los otros aspirantes hacen lo suyo por otras vías.

ADRIÁN OSEGUERA, alcalde de Madero, trae un trabajo de posicionamiento en la frontera y la gente que lo opera asegura que van muy bien las cosas.

AMÉRICO VILLARREAL hace lo propio por todo Tamaulipas en reuniones y una estructura de operadores y personeros que hablan con los que suponen serán sus aliados y según las encuestas el Senador va a la cabeza.

La pedacera, en la que entran los pequeñines que tienen más posibilidades de viajar como turistas al espacio que gobernar Tamaulipas, hace su lucha y hasta ahí en las redes y por lo que veo y leo si les alcanza para convencer a los de su familia, pero a nadie más.

El caso es que no se ve una figura de autoridad que en MORENA meta orden entre los suspirantes por la gubernatura.

Cuando decidieron de allá de la CDMX que “Jr” no sería más el súper delegado que nunca fue, por lo menos súper, se suponía que iba a tomar las riendas de ese partido en Tamaulipas, pero lo que vemos es que lejos de eso es uno de los que le está metiendo más ruido al proceso interno.

¿Cómo podría ser GÓMEZ LEAL el dirigente (porque líder es otra cosa) de MORENA en Tamaulipas, mientras en sus mensajes de celular se confiesa adversario de MAKI, AMÉRICO, ADRIÁN, RODOLFO y la pedacera?

No estoy para darle consejos a nadie, pero si no aparece pronto en el partido de la 4T en Tamaulipas un personaje que sea visto como líder, que sea respetado como tal y que no tenga la misma calentura que los aspirantes, cuando llegue el momento de decidir un candidato o candidata, las heridas que deje el proceso interno ya estarán infectadas.

Si estoy, porque así es uno, para decir se los dije y me refiero a la entrada que le dieron en MORENA a la doctora MAKI, se expendería como la humedad, no iba a formarse a la

fila, porque a donde llega lo quiere todo y va por todo y generaría lo que ahora estamos observando en el partido que según las encuestadoras tiene más posibilidades de ganar la elección. Habrá que ver por allá de marzo, abril, mayo el recuento de los daños.

APESTABA TODO POR 133 MIL…

Ayer el alcalde de Altamira ARMANDO MARTÍNEZ dijo que el ex gerente de Comapa en ese municipio RAUL MANZUR ganaba 133 mil pesos por mes y le agregó yo: a cambio de tener muchas calles y colonias enteras con arroyos de caca por todos lados.

El caso es que el presidente municipal de MORENA recién estrenado, dijo que como él ganaría 50 mil pesos, nadie va a ganar más que eso “Anteriormente el gerente de COMAPA cobraba 133 mil mensuales al igual que el presidente municipal, pero llegó la austeridad al municipio, porque Altamira somos todos

y tenemos que ajustarnos, se acabaron los privilegios de los servidores públicos”, dijo.

Advirtió que su sueldo es el tope y entonces es prudente cuestionarnos: ¿y si usan la uña, el pellizco al presupuesto, el cobro de noches para que los sueldos de los altos funcionarios municipales se vuelvan más atractivos?

Es una posibilidad, por eso creo que ARMANDO MARTÍNEZ va a tener que estar muy vigilante de su equipo para evitar tentaciones.

POR MELITÓN GARCÍA DE LA ROSA

twitter @melitong