La sucesión de las incoherencias

En política, dicen, no hay memoria, tampoco lealtades, menos pleitos a muerte, porque hoy estás con un grupo político y mañana eres su adversario

Y eso lo estamos viendo en esta confusa lucha por la gubernatura en Tamaulipas, donde ves lo inimaginable, o crees lo increíble.

Ayer eras amigo, hoy eres enemigo; antes renegabas de un equipo y ahora das la vida por el.

Quienes se dedican al análisis político están sorprendidos por los escenarios que están observando; algunos se han declarado incompetentes para entender esta maraña de intereses en lo que se convertido la lucha por el poder en Tamaulipas. Y es que otros justifican este revoltijo y afirman, “le ha ido tan mal a la clases política en este sexenio y en el anterior, que no quieren equivocarse otra vez; y en ese papel están los medios y la prensa”. Un influyente editor decía hace días, “yo no me voy a pelear con nadie; todos son amigos”.

Para tratar de entender este rompecabezas, vale citar algunos ejemplos, como es el caso de la ex alcaldesa Maki Ortiz, que dicen amarró una alianza con el alcalde Adrian Oseguera.

Otra extraña alianza es la que se trae el partido Verde con Maki Ortiz y con el coordinador de los programas federales y aspirante a la candidatura de Morena, Rodolfo González Valderrama.

Para dónde se van a ladear los verdes, a la hora de la gran definición a Morena?. Para quien están trabajando realmente?, para Morena, para El Verde o para el PAN?. Porque así cómo está la confusión ya no se sabe si van o vienen.

Un prominente operador político que ocupó cargos en la Administración de Eugenio Hernández, y que fue perseguido político en los últimos años, confesó hace días al que escribe que apoyaría al PAN en la lucha del 2022, porque aseguró sin sonrojarse, “estos si saben para lo que sirve el billete. Además en Morena todos son generales y no saben ser tropa”.

Lo que se está viendo en Tamaulipas en esta contienda por el poder, son traiciones, puñaladas, golpes bajos, y todas las inmoralidades políticas que jamás se pudiera uno imaginar.

La pureza política no existe. Son contados los que buscan el poder para servir y hacer las cosas bien.

Aún no se definen las candidaturas, y ya se percibe la alta traición. Falta ver lo peor, dijo un viejo y experimentado columnista que igual que muchos, no entiende lo que esta pasando en el Estado.

La política, los políticos, los partidos y sus líderes son animalitos que jalan para donde el metal suena más fuerte. Sino que le pregunten a las diputadas y diputados que cambiaron honor por dinero.

Y nada nos debe sorprender por lo que estamos viendo, aun falta observar lo peor. Esto apenas empieza.

TALACHAZOS

Dicen los alcaldes que serán ellos los que definan la elección del 2022. Advierten que él próximo gobernador les deberá el triunfo. Así lo dicen panistas y morenistas, por eso desde sus trincheras han mandando señales a los aspirantes de que serán ellos lo que pongan las reglas del juego. Será?

Por lo pronto lo dicen recio y quedito: venderemos caro nuestro amor, a quien lo quiera. Lo dicen desde Madero, hasta Laredo.

POR FRANCISCO CUELLAR CARDONA