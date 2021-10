Le piden usar cubrebocas en avión y amenaza a todos

ESTADOS UNIDOS.- En redes sociales circulan videos de un hombre que causó escándalo durante un vuelto de United Airlines que se dirigía a Los Angeles, Estados Unidos, y todo porque le pidieron que se pusiera el cubrebocas y apagara su teléfono. En las grabaciones se aprecia cómo pierde el control y empuja a los asistentes de vuelo y pasajeros.

Aunque el sujeto fue expulsado del avión, la realidad es que hizo pasar un mal rato a los viajeros y a los trabajadores de la aerolínea, a quienes incluso amenazó con hacer públicos sus datos personales como nombre, fecha de nacimiento, dirección y hasta número de seguridad social.

Además, durante el bochornoso momento, no paró de lanzar maldiciones; cuando uno de los pasajeros le pidió que se calmara y regresara a su lugar y se pusiera el cubrebocas, el hombre le gritó que se ocupara de sus asuntos y después lo amenazó diciendo “te voy a romper el cuello”.

Las grabaciones fueron difundidas en TikTok y Twitter y llevan millones de reproducciones. De acuerdo con medios de comunicación estadounidenses, el joven que grabó todo el zafarrancho fue amenazado por el hombre e incluso le quitó su teléfono; sin embargo, los videos ya estaban en redes.

El protagonista del escándalo gritó en repetidas ocasiones que ni siquiera quería viajar a California al tiempo que forcejeaba con los empleados de la aerolínea; quienes finalmente lograron escoltarlo hacia la salida del avión, aunque no se tiene del todo claro si una vez que lo bajaron fue detenido, si lo multaron o si simplemente lo dejaron ir.

Anti-masker has a public meltdown on a plane and threatens the flight attendant pic.twitter.com/8CXEbAD0g2

— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) October 9, 2021