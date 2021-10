Critican en redes a joven que realizó fiesta de “nacos”

MÉXICO.- Las redes sociales están llenas de historias graciosas y tiernas, pero también de polémica, como el siguiente caso. Y es que una joven realizó su fiesta de cumpleaños con temática de “nacos”, para luego compartir el desarrollo de la misma en TikTok; ella esperaba buenas reacciones, pero sólo recibió muchas críticas, porque los usuarios de la red social se indignaron mucho.

Vannesa, quien cuenta con más de cien mil seguidores, publicó el video de su fiesta a la cual acudieron sus amigos vestidos supuestamente de “nacos” y en la descripción de su clip escribió: “solo es diversión, no se exaltan”, pero eso no sirvió de nada, pues recibió miles de insultos.

¿Cómo fue la fiesta de “nacos” para TikTok?

Los invitados de Vannesa vestían ropas de varios colores, texturas, estampados y tendencias, mientras que el pastel tenía una imagen de Piolín y en la pared se podía leer el mensaje en una cartulina rosa fluorescente “Happy Birthday” (feliz cumpleaños) pero escrito mal. Muchos la compararon con Bárbara de Regil, por su falta de empatía y respeto a los gustos de otras personas. El video fue bajado del perfil original de TikTok, pero este se subió en otras redes sociales como Twitter y Facebook donde muchos siguieron sintiéndose indignados por la acción.

TikTok está lleno de polémica

Otro caso que ha sonado mucho en redes sociales durante los últimos días es el de un hombre que causó escándalo durante un vuelo de United Airlines que se dirigía a Los Ángeles, Estados Unidos, y todo porque le pidieron que se pusiera el cubrebocas y apagara su teléfono. En las grabaciones se aprecia cómo pierde el control y empuja a los asistentes de vuelo y pasajeros. Todo quedó grabado y subido a TikTok.

Aunque el sujeto fue expulsado del avión, la realidad es que hizo pasar un mal rato a los viajeros y a los trabajadores de la aerolínea, a quienes incluso amenazó con hacer públicos sus datos personales como nombre, fecha de nacimiento, dirección y hasta número de seguridad social. El hombre recibió muchísimas críticas por su actitud pedante e irresponsable.

