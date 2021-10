Discutirán Reforma Eléctrica después de Ley de Ingresos y Presupuesto

MÉXICO.- El Senado y la Cámara de Diputados ven la posibilidad de analizar la iniciativa de reforma eléctrica bajo esquema de parlamento dual, es decir en comisiones conjuntas de ambas cámaras.

Así se informó tras un encuentro privado entre los integrantes de las juntas de Coordinación Política de ambas cámaras legislativas, presididas por el senador Ricardo Monreal, de Morena, y el diputado Moreira, del PRI.

Monreal Ávila dijo que la propuesta que le hizo el priista no fue abordada durante el cónclave, pero que “el hecho de que lo plantee es muestra de voluntad política’’ para desahogar la propuesta presidencial.

Pero, antes de analizar la reforma eléctrica de manera conjunta senadores y diputados, se trabajará en conferencia parlamentaria para el análisis del paquete económico para el ejercicio fiscal 2022, específicamente la Ley de Ingresos que debe ser aprobada por las dos cámaras.

A la fecha, explicó Monreal, en el Congreso solo se han realizado parlamentos abiertos para el análisis de distintos temas en cualquiera de las dos cámaras, o en las dos, pero no parlamentos duales; es decir, análisis conjuntos entre diputados y senadores.

En conferencia de prensa conjunta, Moreira Valdés reiteró que los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) piensan que todas las iniciativas se tienen que discutir ampliamente antes de definir su voto a favor o en contra.

Nosotros estamos puestos ahí; buscarle más explicaciones no está bien. Decir sí o no desde el principio no creo que sea conveniente… los diputados y senadores enfrentarán su responsabilidad ante la nación’’, indicó.

Monreal Ávila comentó que la idea del encuentro convocado por él es que las cámaras de Diputados y Senadores acuerden trabajar en conferencia todas las iniciativas, mediante un análisis simultáneo de los temas para agilizar su desahogo en ambas cámaras del Congreso de la Unión.

