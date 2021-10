Maki y Adrián

Ayer estuvieron: cara a cara, la ex alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz y Adrián Oseguera, presidente municipal re electo de la urbe petrolera. Doña Maki ( quien ya ha aclarado , y muchas veces , que YA NO es panista ) madrugó este miércoles para realizar una agenda kilométrica en la zona sur del estado, empezó en el municipio de Altamira donde dio a conocer su experiencia tras seis años al frente de ese municipio fronterizo, donde estuvieron como invitadas la ex regidora y ex mujer encadenada de Altamira, Silvia Cacho y una de las Diputadas Federales y locales más simples y que nada más se la pasó “pateando el bote”, de nombre Betty Collado.

Después se fue a estaciones de radio y televisoras para dar entrevistas, es claro que la Doctora busca ser candidata a la Gubernatura de Tamaulipas y lo más seguro es que sea por Morena.

La ex senadora aprovechó para deleitarse una torta de la barda en la zona de los mercados y fue con René, el hijo de Cepillín, se nota que la señora sabe y conoce Tampico.

Y llamó la atención que se reunió y se dio un “encerrón” con el alcalde, AOK, a quien le reconoció el trabajo que ha realizado con la ciudadanía.

Los dos dieron una entrevista banquetera en la presidencia municipal, donde es claro que ambos, desernecesario, podríansumarsu“power”enla contienda interna de los guindas y ser un contra peso importante.

Imagínese sería la unión de la ciudad más importante de la frontera con el sur, digo, esta reunión no fue producto de la casualidad , el mensaje está claro: los dos están listos para ser el próximo jefe del estado, y apoyarse de resultar cualquier de ellos el elegido.

Sorprendió este amarre que realizó Oseguera, mostrando ( como lo dijo) que está moviéndose para ser el abanderado en la próxima contienda donde se jugará la Gubernatura de Tamaulipas.

Y hay le va otro dato, AOK, ayer no tuvo agenda en la mañana por qué se hizo la pinta y se fue de visita al Congreso de Tamaulipas y hasta se reunió con 10 Diputados, entre ellos : Nayeli Lara, Lety Vargas, El “Guero” Suarez, Magaly Deandar, Nancy Ruiz , el Presidente del Congreso , Armando Zertuche, entre otros.

En un solo día, Oseguera, mostró su músculo, esa es la lectura.

CHUCHO: EL MEJOR ALCALDE DE MEXICO

Una vez más, Chucho Nader, demostró que es el mejor alcalde de Mexico, esa es la percepción de la ciudadanía.

En su más reciente encuesta, la casa Mitofsky, mostró que la población sigue reconociendo el trabajo y resultados del presidente municipal porteño.

Prácticamente 7 de cada 10 tampiqueños aprueban su mandato, por eso logró ganar late elección, aplastando a la candidata de Morena con cerca de 23 mil votos de diferencia, la ventaja fue acribilladora.

Es claro que los habitantes de la zona sur de Tamaulipas quieren ver a Chucho Nader como el candidato del PAN al Gobierno den Estado.

URSULA, PRESENTA SU PRIMER INICIATIVA DE LEY

La diputada local por Tampico, Ursula Patricia Salazar Mojica, llegó al Congreso dispuesta a trabajar y defender los intereses de los Tamaulipecos.

Por eso presentó una iniciativa de Ley de Austeridad Republicana de Tamaulipas, lo que pretende acabar con los despilfarros y de esta manera dar mejores resultados al pueblo.

Es claro que la sobrina del presidente YA les puso el ejemplo a muchos de sus homologos, hasta de su mismo partido, pues apenas no cobra la primer quincena y ya se puso a trabajar.

LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN AL MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Desde el primer día de la administración de Armando Martínez Manríquez, llegó la transformación al municipio de Altamira.

Hoy esta ciudad tiene un Alcalde de tiempo completo, que en tan solo 13 días de Administración ha logrado cambios, que la alcaldesa saliente no hizo en los últimos 18 meses poniendo de pretexto La pandemia.

Es un presidente que no le importa empezar las mañaneras a las 6 de la “Mega madrugada” , ni tampoco le duele levantarse los domingos para ir a trabajar por Altamira.

Logró hacerle justicia a Villa Cuahutemoc , les entregó una ambulancia Y servicio médico que no les costara ni un peso a los habitantes de esta parte de la ciudad, que vivieron en el olvido en la pasada administración.

También ha recorrido las escuelas , que estaban muy abandonadas, y los está apoyando.

Es un alcalde que sus audiencias ciudadanas han sido todo un éxito, han sido abarrotadas por los habitantes de cada sector que ha visitado, donde no solo escucha, Armando Martínez hasta carga con cuaderno y pluma para anotar cada una de las peticiones y así para darle seguimiento a cada una de ellas.

El municipio de Altamira , hoy, por fin tiene un alcalde que duele el abandono y retraso que vive la ciudad , por eso lleva 13 días transformando la comuna.

Tanto ha logrado avanzar, que hasta le hicieron una pagina exclusivamente para grillarlo, pero como dijo Don Quijote de la Mancha : “Cuando los perros ladran, es señal de que estamos avanzando”.

Recuerda : No se vale Chillar !

POR MARIO PRIETO