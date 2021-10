Si aspiro… Cabeza de Vaca

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El Gobernador del estado de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, sorprendió a todos los asistentes al Congreso Nacional de Canacintra al momento de decir .. “Si aspiro”, todo mundo se fue con la finta que se refería a ser candidato a la presidencia de la República.

Durante la entrevista dijo que no se va a distraer en este momento, el último año de su administración, pero que es un hecho que después de la Gubernatura estará en una trinchera para seguir trabajando.

“Quiero aprovechar si me lo permiten para confesarles algo , quiero decirles que me declaro abierta y públicamente aspiracioninsta, aspiro a ser mejor ciudadano todos los días , aspiro que mis hijos puedan contar con un mejor país, aspiro a que las familias mexicanas y Tamaulipecas puedan transitar libremente, aspiro a que los industriales y sectores productivos puedan invertir sin tener el temor de que pueden cambiar las políticas públicas o puedan frenarlos, aspiro al bienestar de las familias mexicanas, eso no me hace ser egoísta, pero si les aseguro algo, eso también no me hace ser conformista, eso nunca, siempre aspiracionista”

comentó.

Por Mario Prieto/ La Razón.