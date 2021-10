Promete AMLO más apoyos a jornaleros y estudiantes

MÉXICO.- Al inaugurar la universidad Benito Juárez, sede San Quintín, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno da atención prioritaria a los jóvenes con opciones educativas y laborales.

Con esta estrategia de gobierno, dijo que se evita que sean enganchados por la delincuencia organizada, por los que criticó que en otros gobiernos los hayan despreciado y calificados de manera despectiva como “Ninis, es decir, que no estudian ni trabajan.

Acompañado del gobernador saliente y de la entrante, Jaime Bonilla y Marina del Pilar Ávila, el mandatario agregó que este recién creado municipio requiere de una atención especial para darle seguridad a los jornaleros que aquí habitan.

Inauguración primera etapa de la Universidad para el Bienestar, desde San Quintín, Baja California https://t.co/Q6u1Rqquox — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 16, 2021

En ese sentido, prometió que se trabaja más en materia de seguridad para que no queden impunes casos como el de jóvenes desaparecidos.

“Es muy importante que haya paz, que haya tranquilidad, aquí ha habido casos lamentables de jóvenes desaparecidos y tenemos que aclarar todo eso, que no haya impunidad, que no haya violencia,, que se consiga la paz en todo el país, en la idea, en el principio, en el criterio de qué la paz es fruto de la justicia, por eso nos importa mucho atender a los jóvenes para que no se vayan por el camino equivocado”, afirmó.

Hizo hincapié de la relevancia de las universidades Benito Juárez en el país, las cuales ya van 145 planteles.

“Estas universidades están creciendo, están ya funcionando en los municipios más apartados del país, para que el que termine la prepa tenga opciones, tenga alternativas y pueda seguir estudiando.

“Nuestro gobierno tiene el compromiso de apoyar a los jóvenes, que se les garantiza el derecho a la educación y el derecho al trabajo para que los jóvenes no sean discriminados como sucedía anteriormente, que sólo les llamaban ninis de manera despectiva, que ni estudian y trabajan”, dijo.

También resaltó el aumento del salario mínimo en el país, pero especialmente en los ciudades fronterizas.

En ese sentido, prometió ayudar más a San Quintín, un nuevo municipio que requiere atención por tener una población creciente, de migrantes y jornaleros agrícolas.

“Y el caso de San Quintín es muy especial porque aquí han venido a buscarse la vida muchos de otros estados, gente que ha venido a trabajar y que a aquí han hecho su familia y han salido adelante, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y aquí es donde se requiere más apoyo del gobierno”, agregó.

Recordó que ya se construyó un hospital del IMSS, así como un cuartel de la Guardia Nacional.

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO