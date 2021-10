Destapan constructores a Chucho para la gubernatura

Tampico.- Durante una reunión que el alcalde, Jesús Nader, sostuvo con integrantes de la Cámara Mexicana de la Construcción en Tampico … “Si tú eres el candidato, tú ganas “, le dijeron.

Prácticamente lo destaparon los empresarios constructores y le pidieron que busque llevar su brillo a todo el estado.

“Me da mucho gusto Jesús, por que eres congruente, te conozco desde Niño, mereces que ya haya un líder en el sur de Tamaulipas, con tu imagen y trabajo qje has realizado, tu lo que prometiste en campaña lo has cumplido, vamos a estar contigo hasta que llegues” dijo uno de los agremiados.

Muchos de los afiliados a este gremio estaban tan emocionados, que ni dijeron su nombre pero dejaron muy en claro que quieren ver al presidente municipal llegar a la candidatura.

“Realmente no son halagos, sino un reconocimiento sincero, por su labor que está haciendo, en la re elección se dio a demostrar la preferencia que se tiene por tu trabajo y dedicación, que de forma natural te lo has merecido, porque no solo brilla Tampico, brilla tu trabajo” indicó.

Las voces de reconocimiento a su trabajo y trayectoria se fueron multiplicando en esta reunión, muchos le mostraron su apoyo.

“Chucho bienvenido, qué te puedo decir, eres ejemplo nacional, eres el mejor alcalde a nivel nacional y eso para nosotros nos llena de orgullo porque eres el único municipio en la nación que no cobra moche; tienes muy merecido el ser candidato a Gobernador, ojalá que así fuera , nos llenaría mucho más de orgullo que fueras nuestro candidato para Gobernador, de muchos compañeros de aquí cuenta con nuestro apoyo, nos ha demostrado que eres amigo de la Cámara y de los constructores , hay vamos a ver si realmente quiere ganar el estado, si te eligen a ti como candidato para nosotros va a ser una señal de que van en serio, si es otro candidato vamos a pensar que está negociado el estado y no habrá nada qué hacer, nos daría mucho gusto que fueras el candidato, porque serías nuestro próximo Gobernador”, expresó otro afiliado.

Por Mario Prieto