Fan sufre paro cardíaco en estadio de fútbol ingles

INGLATERA.- El Newcastle United vs Tottenham Hotspur se detuvo tras el desvanecimiento de un fan, mismo que necesito el apoyo del desfibrilador.

Fue antes del silbatazo de medio tiempo cuando Sergio Regilón, jugador del Tottenham Hotspur, se percató de que un aficionado estaba teniendo problemas de salud.

Acto seguido, tanto él como varios jugadores del Newcastle United y Tottenham Hotspur, entre ellos Eric Dier solicitaron a sus respectivos cuerpos médicos que atendieran al aficionado.

Gracias a la oportuna actuación de un elemento de seguridad del estadio, el aficionado puso ser atendido con un desfibrilador.

En medio de la tensión, el árbitro Andre Marriner mandó a los jugadores de los dos conjuntos al vestuario por unos minutos.

Tal como trascendió, el fan fue estabilizado y requirió ser trasladado a un hospital para su atención médica luego de sufrir un paro cardíaco.

Newcastle vs. Tottenham has been paused due to a medical situation in the crowd. ⛔️

Fair play to Reguilon, Dier and the players making sure medical attention was gotten fast. ????

Hope the fan is okay. ????

