Consumir almendras ayuda a cuidar el corazón

MÉXICO.- En los últimos años, las enfermedades cardiovasculares se han perfilado como una de las principales causas de muerte en las mujeres de todo el mundo, así que para esta época del año es importante festejar sin dejar de lado nuestro objetivo de mantener nuestro corazón saludable.

La reducción de la grasa abdominal, la circunferencia de la cintura y la disminución de los niveles de colesterol son la clave para mantener o mejorar la salud cardiovascular, pues está comprobado que 80 por ciento de las muertes prematuras por enfermedad cardiaca podrían evitarse con cambios significativos en la dieta.

Nunca es tarde para lograr un estilo de vida saludable y podemos empezar haciendo algunos cambios de alimentación e implementar una dieta balanceada.

Las almendras han sido uno de los alimentos más estudiados cuando se trata de salud cardiaca y se ha comprobado que son una opción inteligente, ligera y buena para el corazón.

Consumir un puñado de almendras (23 piezas) brinda una gran variedad de nutrientes a nuestro organismo, tales como 6g de fibra, 4 g de proteína, vitaminas y minerales lo que las convierte en el snack perfecto, versátil y saludable para comer entre comidas.

Las investigaciones han demostrado que este alimento desempeñan un papel importante en la disminución de colesterol LDC, mejor conocido como colesterol “malo”, gracias a sus propiedades que contribuyen a la reducción de la inflamación que eleva el riesgo de padecer enfermedades cardiacas.

ALGUNAS CURIOSIDADES

– Las almendras de California cubren el 80% del abasto total de este alimento en el mundo.

– En la India se consideran un alimento que estimula el cerebro de los niños y desempeñan un papel importante en los dulces tradicionales.

– Los padres franciscanos de España fueron los primeros en llevar el almendro a California en los años 1700.

– Los textos médicos de la antigua Grecia son de los primeros en abordar el uso de las almendras, que siguen siendo una parte integral del estilo de vida mediterráneo.

– En Suecia suelen ocultar una almendra en el arroz con leche como símbolo de buena suerte. Se dice que aquel que la encuentre se casará el año próximo.

ALMENDRAS COMO SNACK

– De acuerdo con un estudio del Almond Board of California publicado en The Journal of Nutrition, se comprobó que consumir almendras en vez de muffins o panecillos a manera de snacks disminuyo 5.1mg/dl de sus participantes.

– Algunas investigaciones han demostrado que las almendras desempeñan un papel importante en la disminución de colesterol LDC.

– El contenido de grasas buenas de las almendras contribuyen a mantener la salud de las arterias previniendo accidentes cardivasculares.

– Las almendras como snack reducen la circunferencia de la cintura y grasa abdominal

– Consumir almendras en vez de panecillos a la hora del snack puede contribuir a reducir .20kg de grasa abdominal.

– Elegir almendras a la hora del snack puede auxiliar en reducir 0.7 kg la grasa corporal.

– Sustituir a los snacks altos en carbohidratos por almendras puede ayudar a reducir hasta .68 cm la circunferencia de la cintura.

