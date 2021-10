‘El Compayito’ tuvo que vender postres para sobrevivir a la pandemia

MÉXICO.- Edson Zúñiga, quien es mejor conocido como “El Norteño” y por su icónico personaje de “El Compayito”, es uno de los comediantes más famosos de todo México, sin embargo, al igual que millones de personas en el mundo, se vio severamente afectado por la pandemia de Covid-19 y confesó que tuvo que vender postres para poder hacer frente al fuerte impacto económico que sufrió su cartera.

Fue durante una entrevista para el programa de Univisión llamado “Miembros al aire” donde el famoso comediante señaló que las afectaciones a su economía comenzaron cuando la pandemia de Covid-19 obligó a cancelar los eventos masivos, por lo que ya no pudo presentar su espectáculo en ningún lugar, no obstante, señaló que vio una oportunidad en medio del caos pues comenta que notó que las personas calmaban la ansiedad por el encierro comiendo, por lo que se le ocurrió vender diversos postres.

“Al inicio la gente se puso muy ansiosa de estar encerrada y en el postre encontramos un ingreso, mi mujer cocinaba y yo manejaba la moto, me ponía una caja y a repartir”, comentó el comediante, quien a su vez señaló en tono irónico que no ha sabido manejar sus finanzas de forma correcta, además, señaló que existen personalidades de la farándula que le deben dinero, pero no quiso revelar el nombre de su deudor.

Tuvo un hijo durante la pandemia

Muy a su peculiar estilo, Edson Zúñiga reveló que durante el tiempo que se vio obligado a estar en su casa la familia creció pues señaló que él y su esposa se convirtieron en padres de un bebé. “Tan me quedé en casa que embaracé a mi mujer, yo pensé que me iba a divorciar y soy tan idiota que la embarace y tengo un bebé de 11 meses”, expresó el comediante.

Por otra parte, el reconocido comediante agradeció que ya se hayan reactivado los eventos con público pues de esta manera nuevamente volverá a dedicarse a lo que mejor sabe hacer y señaló que por ahora se encuentra haciendo gira por Estados Unidos junto a “El costeño” y Gustavo Munguía con quienes presenta el show llamado “Knockout de risas”, por lo que sus finanzas comienzan a fortalecerse de nueva cuenta.

La época dorada de Edson Zúñiga

Edson Zúñiga saltó a la fama durante la década de los noventa por su participación en diversos programas de comedia, sin embargo, el momento cumbre de su carrera llegó en el año del 2002, cuando debutó con su personaje de “El Compayito” en el Mundial de Corea-Japón en el que triunfó con su apuesta cómica para Televisa Deportes.

El éxito de su personaje fue tan grande que se convirtió en uno de los elementos imprescindibles en los eventos deportivos más relevantes que cubría la televisora propiedad de Emilio Azcárraga. Edson Zúñiga asistió a cinco mundiales de futbol, al menos cuatro Juegos Olímpicos y otros eventos deportivos de relevancia en los que su personaje de “El Compayito” siempre hacia de las suyas.

La época de Edson Zúñiga en Televisa culmino en 2019 debido a que el comediante y la televisora no renovaron contrato, por lo que el comediante ha tenido que encontrar nuevas formas de continuar con su carrera en la comedia de forma independiente.

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO