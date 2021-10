Se estrella avión con 21 personas a bordo en Texas

ESTADOS UNIDOS.- Un avión se estrelló esta mañana cerca de Brookshire, en el condado de Waller, Texas, y posteriormente se incendió. De acuerdo con la cadena Fox al menos 21 personas se encontraban a bordo de la aeronave durante el siniestro.

Hasta el momento solo se ha reportado una persona lesionada, de acuerdo con lo que ha dado a conocer la Oficina del Sheriff. El accidente ha tenido lugar cerca del Aeropuerto Ejecutivo de Houston, en el condado de Waller y aunque se desconoce el número oficial de víctimas, algunos medios locales señalan que a bordo del avión viajaban al menos una veintena de personas.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas ha informado que 20 personas pueden haber estado a bordo del avión que se estrelló en un campo cerca de Brookshire, en el condado de Waller.

There were 21 people on the plane when it crashed here in Waller County. No reports of serious injuries. @khouron is LIVE now with updates. @DavidGonzKHOU is on the way to the scene. https://t.co/wxuNi3nWRV pic.twitter.com/v4KgQpABGs

No se han reportado víctimas tras el accidente en Texas

Hasta el mediodía, tiempo del este de Estados Unidos, las fuentes oficiales no han reportado víctimas mortales tras el accidente de la aeronave, sin embargo, algunos medios locales señalan que en el avión viajaban 21 personas, entre ellos tres miembros de la tripulación.

Mientras tanto, el medio ABC13, ha informado que los pasajeros habrían sido evacuados del avión.

#BREAKING

Plane crash in Katy area near Houston Executive Airport.

DPS says no serious injuries.

Crews working to put out flames right now.

At this point mainly clear skies and winds at less than 10 mph should not have played a factor in the crash. pic.twitter.com/rNVU4LOduI

— Kim Castro (@KimCastroWX) October 19, 2021