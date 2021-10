YosStop comparte carta de una reclusa en redes sociales

MÉXICO.- YosStop ingresó a prisión por acusaciones en su contra de posesión y difusión de pornografía infantil, pero en lugar de aislarse, la influencer no ha dejado de comunicarse con sus seguidores mejor conocidos como stoppers. La línea de comunicación entre ella y sus fans es a través de su novio, quien utiliza las redes sociales de la youtuber para compartir sus mensajes.

Entre los mensajes que ha mandado en su estancia en el centro penitenciario de Santa Martha Acatitla, Yos confirmó que su estancia la llevó a tener un nuevo propósito en su vida, por lo que ahora quiere darle voz a las mujeres que se encuentran privadas de su libertad o que fueron recluidas en algún momento de la vida.

Ahora, la influencer sorprendió a todos sus seguidores con la primera publicación de esta nueva etapa, además de estrenar una nueva cuenta que cuenta con un corazón morado como foto de perfil, esto en alusión a la lucha feminista. La cuenta se llama “Una mujer en la cárcel”.

El primer posteo

La primera publicación en “Una mujer en la cárcel” fue una carta escrita por una mujer anónima, donde contó su historia en tres páginas para cerrar con la firma de “una mujer en la cárcel”; carta que fue acompañada con un mensaje de Yos donde hace una pequeña reflexión sobre la vida y las cosas que pueden pasar a lo largo de ella.

“¿Hay algo peor que la cárcel? Es una pregunta que me he hecho varias veces, yo pensé que después de la muerte de mi papá no habría nada peor que perder a un ser querido… y luego pasó esto”, comenzó la reflexión de los en la primera publicación de su nueva cuenta.

Después de algunos meses en prisión, Yos ya se dio cuenta que lo peor que le pudo pasar no fue la pérdida de un ser querido, ya que esto que está viviendo es lo peor que le ha pasado, esto considerado que otras mujeres han pasado cosas todavía peores, por lo que quiere darle voz a todas aquellas que han vivido cosas peores dentro de la cárcel.

