¿Cómo elegir entre un collar y un arnés para perro?

MÉXICO.- La mayoría de los dueños de perros le compran un collar para sacarlo a pasear. Aunque esta es la opción más común entre las personas, hay veterinarios que desaconsejan su uso debido a que puede tener fracturas o contracturas, así como complicaciones en la respiración, tos crónica, problemas tiroideos y afecciones neurológicas.

Los perros suelen ser muy enérgicos, por lo que tirar de una manera inadecuada de su correa puede dañar algunas estructuras corporales y generarse grandes perjuicios. Desde las contracturas, hasta hernias discales en el cuello, las cuales generan dolor e incomodidad en la mascota.

El collar está relacionado con la agresividad

Los animales también pueden desarrollar una aberración y miedo hacia el collar, pues de acuerdo a los expertos, los cachorros asocian este artefacto con un malestar y no logran disfrutar del paseo.

La incomodidad con el collar también está asociada a la agresividad de los perros. De acuerdo al sitio Web Experto Animal, los animales que reactivos que se lanzan a atacar a otros perros, en su mayoría son aquellos que tienen una mala relación con la cadena, pues los tirones generan mayor violencia, nerviosismo y hasta miedo en el can.

¿Collar o arnés?

No todo es negativo, los collares pueden ser benéficos para razas como aquellas que tienen mucho pelo y el arnés les podría jalar y causar mucha molestia. Además, hay que resaltar que hay cachorros que no tienen ningún problema con el uso de la cadena, ya que son más tranquilos o están acostumbrados.

El arnés es una gran opción para los dueños que tienen canes con mucha hiperactividad y que usualmente se jalan durante los paseos. Sin embargo, antes de hacer cualquier compra, es mejor consultar a un veterinario quien podrá decir qué es mejor para la mascota de la casa.

Consejos para elegir un buen arnés

– Elige un buen material, el cual tiene que ser transpirable y suave, para que no provoque heridas en axilas y pecho.

– Coloca la argolla de unión sobre el pecho o esternón, pues no debe ir detrás de los codos, ni sobre el cuello.

– No escojas un arnés con mucha tela, ya que el perro necesitan que el aire fluya sobre su cuerpo para regular su temperatura y no sofocarse con cuando hace calor.

– El cancho para colocar la correa debe de estar encima del perro, “ni delante ni en un lateral”.

– El arnés se debe poder colocar sin tener que levantar al perro.

– No debe de restringir el movimiento de cachorro y afectar su caminar

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO