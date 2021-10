A gritos y sombrerazos

Ayer se realizó la Cuarta Sesión Ordinaria del Congreso de Tamaulipas, y aunque la orden del día preveía una jornada tranquila, la actual legislatura está empeñada en hacer del recinto, todo menos un lugar de debate, de contraste de idas o un espacio para lograr entendimientos y acuerdos, justo lo que esperan los tamaulipecos de ellos.

Ayer se presentaron iniciativas positivas como la que llevó a la tribuna el diputado tampiqueño MON MARÓN, con la que busca motivar la participación ciudadana de los tamaulipecos y se logre la modificación de códigos municipales para la formación de observatorios ciudadano sin que generen gastos extras para el estado.

Pero poca atención recibió, todos estaban concentrados en la pelea que representó el tema del INSABI, la bancada de Morena demandó integrar a Tamaulipas al modelo de salud pública de la Cuarta Transformación y criticó el que el Gobierno del Estado se negara a ser parte de este esquema, que a decir de ellos, genera beneficios para la población.

Ni tardos ni perezosos los panistas señalaron el fracaso que ha representado en diversos rubros este esquema; escasez de medicamentos, falta de insumos para médicos y enfermeras que enfrentan el Covid-19 y puros contratos asignados sin licitación que dejan la operación de millones de pesos en completa opacidad.

El diputado CARLOS FERNÁNDEZ cuestionó a los legisladores de MORENA si algún estado de los adheridos al INSABI ya cuenta con “un sistema hospitalario como el de Dinamarca como lo prometió ‘ya sabes quién’ y con sus tradicionales ‘otros datos’”.

HUMBERTO PRIETO de Morena subió varias veces al estrado, lo mismo para defender recortes al campo, que para justificar fallas del sistema de Salud en México y con más fuerza para criticar a LUIS RENÉ “CACHORRO” CANTÚ por andar en camioneta blindada, para lo que el dirigente panista subió a tribuna a justificarse y recortarle al morenista de extracción panista: “no se te olvide de dónde vienes, lo digo y lo sostengo y tengo pruebas. No escupas para arriba porque tú sabes de dónde vienes y sabes que te debes a Acción Nacional”.

Los legisladores de la cuarta transformación no se cansaron de gritar “traidores”, “vendidos”, y cuanta cosa se les ocurrió, bajando por completo el nivel de la discusión e impidiendo, ya no entenderse y lograr acuerdos, sino escucharse siquiera.

No es de extrañarse pues desde el día uno de la 65 legislatura se evidenció de a como se iban a poner las cosas en “la casa del pueblo”, pero es indignante para el resto de los tamaulipecos, ver como sin pensar en el pueblo están dándose con todo sólo por defender sus colores.

Esperemos cambien las cosas y no nos represente para los tamaulipecos 3 años perdidos en materia legislativa y económica, porque habremos de pagar 3 años de megasueldos para nada.

¿Usted qué piensa?

QUE CURIOSO

El Diputado federal de MORENA, ERASMO GONZÁLEZ, ya salió a defender su actuar en el Congreso de la Unión y de paso al Gobierno de la Federación, pues aseguró que las participaciones llegan puntuales y conforme a lo programado en el presupuesto para todos los municipios. Esto deja mal parados a los alcaldes

reelectos que aún sabiendo cuál es la situación de sus alcaldías, andan quejándose por todos los rincones que no hay recursos para sacar adelante obras y compromisos de los ayuntamientos.

Ni entre ellos se ayudan.

POR OMAR REYES

@Omar_Reyes