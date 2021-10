Antes no se metieron con la Atari

Más vale tarde que nunca. Hay que reconocer que lo único bueno que ha hecho el gobierno de la autodenominada “Cuarta Transformación” es el decálogo para los videojuegos.

Fue la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana ayer, a cargo de Alfonso Durazo y ahora de mi casi paisana Rosa Icela Rodríguez, la que se voló la barda con esta información que muy pocos habían puesto en manos de los infanto juveniles mexicanos; son datos, formas y hábitos que eran urgentes fortalecer en coordinación con el sector educativo y los padres de familia.

Si bien es cierto que no hay medicamentos, que los mexicanos con problemas oncológicos han sido abandonados a la suerte y la extracción de petróleo no es tan facil como parecía. Qué decir, no es lo mismo pegar de gritos y organizar plantones que gobernar una nación, bueno, dejando de lado toda la podredumbre cuatroteísta Rosa Icela Rodríguez ¡se voló la barda! Pegó cuadrangular, por si ocupan en 2024.

Ni se le ocurra dejar de leer hasta el punto número diez.

1. No jugar con desconocidos.

2. Establecer horarios de juegos.

3. No utilizar cuentas de correo electrónico personal para jugar.

4. No proporcionar datos personales ni datos telefónicos o bancarios.

5. No usar micrófono ni cámara.

6. No compartir ubicación.

7. Reportar cuentas agresivas o sospechosas.

8. Mantener configuración de seguridad que se conoce como control parental.

9. Jugar bajo la supervisión de adultos. 10. Si se detecta violencia o amenaza

mientras se juega, reportarlo al 088.

En la intimidad… En “Todos por Tamaulipas”, cabemos todos, declaró Gaviño Cárdenas, ex dirigente estatal del PVEM y subrayó

que es César Verástegui Ostos el abanderado de estas causas.

En Tamaulipas la alianza va, el único que no entendió fue Edgardo Melhem Salinas, que está por traicionar al grupo de poder que le ayudó a trepar a la dirigencia del PRI estatal, el asunto es que dudo que a Oscar Lubbert y compañía, eso se les olvide y lo dejen entrar al cuadro morenista.

