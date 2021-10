Comparte David Páramo video de su rescate y agradece la ayuda

MÉXICO.- David Páramo, el periodista especializado en finanzas, compartió un video del momento en que fue sacado de su automóvil el pasado 30 de abril tras sufrir un aneurisma cuando iba manejando y debido a ello chocó.

El también conocido como Padre del Análisis Superior, agradeció a todas las personas que lo auxiliaron y en su cuenta de Twitter detalló:

“Se filtró este video que no había visto, pero me sirve para agradecer desde lo más profundo a las personas que me auxiliaron a mí y a mi hijo…sin ustedes hoy no estaría aquí ¡Dios los bendiga siempre!

En el noticiero de Imagen Noticias con Ciro Gómez Leyva, donde David Páramo es colaborador; Ciro añadió que el coche se fue sobre la banqueta y personas que estaban cerca, además de los policías, ayudaron a sacarlo a él y a su hijo de 5 años.

“Gracias a los policías Cortes Mendoza, Rodrigo Giovanni, Denis Mora, gracias a todas las personas que me ayudaron, sin ustedes hoy no estaría aquí. Dios los bendiga siempre” concluyó así su mensaje de agradecimiento.

Tras el accidente automovilístico, el pasado viernes 30 de abril, David Páramo fue llevado a un hospital donde detalló que estuvo en coma 9 días y que después tuvo una recuperación saludable y sin sobresaltos.

Se filtró este video que no había visto, pero me sirve para agradecer desde lo más profundo a las personas que me auxiliaron a mi y a mi hijo…sin ustedes hoy no estaría aquí ¡Dios lo bendiga siempre! pic.twitter.com/46fdkXU7dc — Padre del Análisis Superior (@DavidPramo2) October 20, 2021

El pasado 21 de septiembre, el analista de finanzas regresó a su espacio televisivo donde fue recibido con aplausos por sus compañeros y amigos.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR