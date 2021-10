El huarache

Pudieron arrebatar a los sobrinos consentidos la presidencia de la Gran Comisión, unos novatos, que apostaban al apellido que llevan, pero además vencieron a un político experimentado que es un costal de mañas al que sacaron de la manera más grosera de la dirigencia del MC.

Tamaulipas como siempre queda en manos de franquicias familiares, que heredan posiciones y pretenden arrebatar el poder a cualquier costo y circunstancia.

Por ejemplo, en Reynosa domina MAKI ORTÍZ quien gobernó la ciudad durante cinco años y en una jugada magistral logró convertir a su hijo CARLOS PEÑA en el alcalde del mismo municipio, con las siglas de Morena, cuando el PAN le cerró las puertas.

Hoy MAKI se moviliza en la entidad con una campaña doble, por un lado se promociona como la alcaldesa más honesta y que llevó a Reynosa a una transformación total, por lo que merece ser la próxima gobernadora. La otra promoción, es cuando ella misma se autoflagela y se victimiza auto atacándose en las redes para crecer.

Ahora, aparecen en el escenario político, los ZERTUCHE que son tan hábiles que sobreviven desde hace años en medio de administraciones priístas, panistas, morenistas y ahora con el Movimiento Ciudadano.

ARMANDO ZERTUCHE es el actual presidente del Congreso del Estado, es el representante del poder legislativo y para llegar al cargo logró hacer a un lado a la diputada ÚRSULA MÓJICA OBRADOR y a PEPE BRAÑA, quienes buscaron a esa posición.

ZERTUCHE logró convencer al líder nacional de Morena, para que lo convirtiera en el representante del poder legislativo con toda la responsabilidad y poder para el control de las cuentas públicas de municipios y otras reformas que impacta en el Ejecutivo.

Otro ZERTUCHE, su sobrino JUAN CARLOS acaba de hacer una gran hazaña, le arrebató la dirigencia estatal del MC al diputado local GUSTAVO ADOLFO CÁRDENAS GUTIÉRREZ, quien es un político experimentado con un colmillo que raya los pisos. JUAN CARLOS logró la dirigencia

estatal del MC en una etapa clave, viene una elección estatal y en donde se dará el manejo millonario de recursos.

Otro de los ZERTUCHE, SERGIO MANUEL es delegado del Infonavit en Nuevo León en la era de Morena, como una muestra de sus excelsas relaciones y buena fortuna.

También entra en el ejemplo, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, quien busca ser gobernador para seguir con la tradición. Le acaban de dar cargo en Morena, dicen que como dirigente, pero un líder morenista de ciudad Victoria, JORGE ENRIQUE YÁÑEZ REYES, nos aclara: “La consolidación de morena, se cristaliza en el respeto a la militancia. No será dirigente, no sé confunda, JR será Coordinador de Estructuras en Morena Tamaulipas. Puesto que no contemplan los estatutos del Partido.

Los morenistas debemos exigir respeto a nuestros estatutos y mantenernos en unidad.

Hoy, tenemos la gran oportunidad de obtener la gubernatura de Tamaulipas, y no debemos perder de vista nuestro objetivo. Basta de imposiciones“.

En Tamaulipas, el hambre por el poder es grande, que hace olvidar vergüenzas y crear simulaciones. Se presume apellido y dinero para ganar.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

patinadero@hotmail.com