Juicio político, en ciernes

Después de que representantes del comercio y los empresarios de la industria de la construcción de Tamaulipas le otorgaron el respaldo a la lucha que lleva a cabo por la candidatura del PAN a gobernador, el alcalde de Tampico, Chucho Nader, inició ayer la segunda gira por el norte de la entidad para promover los atractivos turísticos del puerto, esta vez entre los inversionistas de la ciudad de Nuevo Laredo, a donde fue invitado por los dirigentes de la Canaco de aquella población.

Como se sabe, en una reunión que el Jefe Edilicio tampiqueño sostuvo al inicio de la semana con los constructores de la zona conurbada, los empresarios del ramo que asistieron al acto destacaron la gestión del jefe edilicio y la seguridad de que, de la misma manera que el edil ha hecho brillar a Tampico a nivel nacional y su trabajo ha sido reconocido internacionalmente, también haría brillar al Estado, si Acción Nacional lo eligiera como su abanderado y resultara triunfador en la disputa del gobierno estatal en los comicios de 2022.

Como lo hiciera en Reynosa la semana pasada, el presidente municipal se reunió esta vez con los miembros de la Cámara de Comercio neolaredense, visitó varios medios de comunicación y encabezó encuentros privados con panistas, reuniones que, desde la óptica de algunos de los asistentes, resultaron exitosas no solamente en términos del interés de los inversionistas, sino también políticos.

Y, al igual que en la visita a Reynosa, Chucho se echó unos tacos en la taquería del Güero, personaje emblemático de la gastronomía popular de la frontera.

La fuerza del proyecto sucesorio de alcalde tampiqueño, a decir de los panistas del sur, es que no tiene ninguna marca ni etiqueta política, ya que eso le ha granjeado las simpatías de los que partidarios de que el proceso interno se resuelva democráticamente y sin los dados cargados.

Los simpatizantes de Verástegui Ostos, en cambio, coinciden en que, después del multitudinario evento de apoyo del pasado sábado 16 de octubre en Polyforum de ciudad Victoria, no ha quedado duda acerca de quién será el candidato albiazul al puesto de García Cabeza de Vaca.

Cabe señalar, no obstante, que, así como para los truquistas, la presencia en el electo de apoyo

de Alejandro Guevara Cobos, Florentino Sáenz y Jorge Sosa Pohl fortalecen el proyecto político del segundo de a bordo del gobierno del Estado de cara a la sucesión del año que viene, para muchos panistas en lugar de allegarle más adeptos al nativo de Xicoténcatl se los va a ahuyentar, debido al rechazo que los aludidos tienen entre las bases del partido de Gómez Morín.

Pero, en tanto que para los panistas que no han definido sus preferencias sobre la postulación del candidato piensan la moneda está en el aire y que el candidato de Acción Nacional surgirá entre Chucho y César y que Gerardo Peña es la carta a la que se echaría mano solo en caso de algún imprevisto, los eventuales enjuiciamientos políticos de funcionarios y ex funcionarios como los anunciados por el Presidente de la Previsión Instructora del Congreso del Estado, Humberto Prieto Herrera, por ejemplo, cambiara abruptamente el actual escenario político.

Es oportuno destacar que, de igual modo que, de acuerdo con sus seguidores, el mega evento de Victoria coloca al Secretario General de Gobierno como el favorito para lograr la postulación, en las filas

de Morena los adeptos a la candidatura de Rodolfo González Valderrama consideran que el encuentro que el Superdelegado tuvo en días pasados con el gobernador Cabeza de Vaca es una señal que indica que el ex director de RTC sería el aspirante de mayor peso de la 4T para tratar de sacar al PAN del gobierno tamaulipeco en los comicios del año que viene.

La realidad es que, mientras que los partidos políticos no resuelvan formalmente la identidad de quiénes serán los candidatos al cargo de mayor jerarquía y responsabilidad política de la entidad, todo lo que se diga sobre el tema serán solo especulaciones.

Hablando de otras cosas, el Congreso de Tamaulipas designó a los representantes morenistas de la nueva Legislatura ante los Consejos de las Comapas del Estado que se encargarán de vigilar la actuación de las empresas operadores del agua en el menos de un año que resta al actual sexenio.

En la de Altamira la posición se asignó a la diputada Nayeli Lara Monroy y en la de Tampico-Madero, al petrolero Jesús Suárez Mata. A los panistas se dejaron las suplencias, en el primer municipio se encomendó Carlos Fernández Altamirano y en el segundo a Edmundo Marón Manzur.

POR JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

jlhbip2335@gmail.com`