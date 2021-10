Morena va por diputados del PRI

Mientras en el Congreso local la fracción de Morena busca la manera de contrarrestar el golpe que le propinó el PAN al quitarle dos diputadas el primer día de actividades legislativas, vamos viendo hacia dónde se pueden inclinar los dos priístas y el único de Movimiento Ciudadano, que se han convertido en los más importantes en términos de decisión de votaciones.

Ayer lo comentaba: No debería extrañar que arrinconado por voluntad propia, el dirigente estatal del tricolor Edgardo Melhem opte por apoyar las iniciativas de Morena y se sume a esa bancada con el voto a favor de todo lo que vaya en contra del PAN y del gobierno estatal, pues su postura personal en torno a la posible alianza entre el blanquiazul y el PRI define su estado de ánimo y su predisposición desde hace meses.

Morena está buscando hacer valer los votos que le dieron la mayoría legislativa en los comicios del 6 de junio y que vio reducida debido a la asignación de diputaciones plurinominales y a la deserción de dos de sus integrantes. El coordinador del partido del Presidente sabe que necesita de los votos del PRI y de Movimiento Ciudadano para poder sacar adelante las iniciativas de ley.

Armando Zertuche Zuani, el coordinador de los morenistas en el Legislativo local está operando en ese sentido, tratando de aprovechar la animadversión de Melhem en contra del PAN y del gobierno para intentar sumarlo a su causa. La molestia del dirigente estatal del tricolor se profundizó desde que ya no lo toman en cuenta como interlocutor para la búsqueda de apoyos, a fin de formalizar la alianza con el blanquiazul.

El sábado vimos cómo Alejandro Guevara Cobos desplazó a Melhem como figura con capacidad de buscar acuerdos hacia el interior del PRI, tratando de consegur el respaldo que le dé el sustento necesario a la coalición con el PAN en las elecciones del próximo año. Edgar Melhem, el dirigente del partido, se sabe desplazado y por eso se ha automarginado, pues entiende que no lo van a ir a buscar para hacer los acuerdos.

De esta forma, lo único que le queda es aferrarse a su diputación plurinominal, seguir expresando su negativa a la alianza y de paso, dejarse querer por Morena para votar en su favor las iniciativas que interesen al brazo político de la autollamada 4T.

Va a ser interesante ver si cede a esta intención de Morena de sumar diputados a su causa y si son los dos del PRI o solamente Melhem. Finalmente, su postura está más cerca del partido del Presidente que del que todavía encabeza él.

CHUCHO Y EL MODELO DE TAMPICO

La semana pasada, el Alcalde de Tampico Chucho Nader comenzó una gira que lo va a llevar a las principales ciudades del estado, a donde

acude invitado por organismos empresariales y de la sociedad civil. De paso, el exdelegado del IMSS en el estado aprovecha para reunirse con amigos que quieren saludarlo y expresarle su apoyo en la carrera por la candidatura panista al gobierno estatal.

Es bien sabido que Nader ha sido invitado para hablar de los resultados exitosos de su gobierno en Tampico y de la posibilidad de replicarlos en el ámbito estatal, habida cuenta de que Chucho es considerado uno de los dos aspirantes del PAN que pueden obtener la nominación. Haber sacado adelante el compromiso de ganar todo en los comicios del 6 de junio, algo que nadie más pudo hacer (ni siquiera en la capital), le da puntos extras al Alcalde porteño, por cierto el mejor calificado del país.

Primero fue en Reynosa y este martes Nuevo Laredo las ciudades en donde Chucho Nader presentó los avances del gobierno local en materia de obra, manejo de recursos públicos, gestión de apoyos estatales y por supuesto, la transformación del rostro urbano de la ciudad que hoy muestra una ciudad moderna, limpia y atractiva para las inversiones y el turismo.

Los recorridos de Nader por las ciudades fronterizas incluyen este fin de semana una visita a Matamoros, en donde repetirá el ejercicio y podrá sondear la posibilidad de que sea precisamente el sector privado -en donde tiene su principal fortaleza-, el que lo impulse en un proyecto que vea por el desarrollo económico con un modelo de gobierno prudente, transparente e incluyente.

FELIPE GARZA SE SIGUE MOVIENDO

Aunque fue el primero de los simpatizantes de Morena en decir públicamente que quería ser candidato y además, gobernador de Tamaulipas, Felipe Garza Narváez no ha sido considerado hasta ahora por las diversas encuestadoras como un aspirante. Eso, el exdiputado federal lo ha atribuido a varios factores, principalmente relacionados con el interés de bloquearlo para que no haga sombra a otros interesados.

Garza Narváez ha tenido una exposición mediática aceptable y se sigue moviendo para ganar espacios que le permitan dar a conocer sus ideas y propuestas. Y aunque su trabajo ha sido más visible en la capital del estado que en otras regiones, se da tiempo para acudir a encuentros con grupos pequeños. No obstante, su principal plataforma son las redes sociales que llegan a cualquier sitio.

GAVIÑO, LETY Y GUEVARA, JUNTOS

Verlos juntos apoyando un proyecto político podría sorprender a muchos, si no supieran que detrás del mismo está un personaje qué ha sabido sentarse a dialogar, acordar y equilibrar los intereses de unos y otros.

Ricardo Gaviño, exdirigente del Partido Verde; Leticia Salazar, exAlcaldesa de Matamoros y Alejandro Guevara Cobos, exdiputado federal, se sumaron a la asociación civil “Todos por Tamaulipas” y empujan fuerte hacia la sucesión gubernamental.

POR TOMÁS BRIONES

abarloventotam@gmail.com