No lo merece Tamaulipas

Será posible que los ‘flamantes’ diputados que nos están representando en el Congreso de Tamaulipas por su afán de ver quien gana más reflectores estén enfrascados en pleitos, gritos y denostaciones que en nada beneficia a los tamaulipecos.

En la sesión ordinaria celebrada este miércoles pudimos ver nuevamente como los diputados de MORENA muestran el cobre al gritar, interrumpir e insultar a los azules que siguen negándose a que Tamaulipas se adhiera al INSABI.

Pese al llamado al orden por un triste y gris presidente de la mesa directiva, JESÚS SUÁREZ, fue imposible controlar los gritos de sus compañeros de bancada.

Incluso la diputada IMELDA SAN MIGUEL, panista; les pidió a sus pares de MORENA ponerse a leer sobre el INSABI, que no tiene reglas de operación y que no incluye la atención para el cáncer.

La legisladora dijo que si lo que se quiere es tener a los servicios de salud de Tamaulipas como los tiene el IMSS o el ISSSTE a nivel federal se puede dar la firma, pero en Tamaulipas lo que se quiere son mejores servicios.

La iniciativa de exhorto al ejecutivo estatal para que se sume al INSABI, fue lo que provocó el encono.

Una usuaria de Facebook incluso hizo un comentario muy interesante que todos los diputados ojala lean, “Congreso del Estado, el Mercado del Pueblo”.

Otra más que preguntó ¿Están transmitiendo desde el Mercado?

Y otra “No están en el mercado respeten el recinto que los arropa”.

O la que escribió: Que educados esos diputados de MORENA Los simpatizantes del partido guindo, también mostraron apoyo, aplaudiendo y felicitando el cambio.

En verdad que Tamaulipas no se lo merece, no se merece que sus ‘representantes’ ninguneen a sus habitantes al trabajar con tan baja calidad.

El señalamiento no es tan solo para los Morenos y Azules, también entran en el señalamiento lo que queda de los tricolores y de MC.

Porque todos, los 36 nos representan, y todos en lugar de buscar politizar los temas legislativos, deben pensar en el bien común de los tamaulipecos.

Los Diputados del PRI y MC, hoy son señalados por ser los más maiceados del Congreso.

Ya lo dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política ARMANDO ZERTUCHE, anda ‘gestionando con EDGAR MELHEM, ALE CÁRDENAS y GUSTAVO CÁRDENAS la mayoría legislativa.

COMO EL AVE FÉNIX

Así se puede decir que está resurgiendo LETY SALAZAR ex alcaldesa de Matamoros, como el Ave Fénix, porque luego de una ausencia política de 5 años, hoy anda realizando apariciones públicas mostrando solidaridad hacia uno de los proyectos políticos de su partido el PAN para el 2022.

Durante la presentación oficial de la asociación civil Todos por Tamaulipas, que hace unos días se hizo en la capital para apoyar A CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS, LETY fue concreta.

Dijo que para lograr objetivos claros, la palabra clave es la unidad.

Hizo un llamado a dejar a un lado las ideologías políticas para poder construir un estado en continuo crecimiento que brinde oportunidades para todos.

Para que exista unidad, el PAN debe escuchar, dialogar y sumar.

En el escenario que se avecina para Tamaulipas, en donde el 2022 habrá elección para gobernador, se ven solo dos partidos en la contienda política, PAN y MORENA.

Bien hacen los azules en moverse por el territorio estatal, de manera particular la asociación Todos por Tamaulipas, ya que sus adversarios guindos, andan más que recorriendo el Estado.

Ojo su objetivo no es solo pelear por ser el elegido de del presidente, su objetivo es seguir posicionando la marca en el ciudadano tamaulipeco, a la hora de las decisiones, los que dicen que ‘aspiran’ se van a cerrar en torno del designado.

Por eso es buena la estrategia que desde hace ya semanas traen los azules para posicionar no a la marca, sino a la persona.

AVANZAN LOS TIEMPOS EN EL SNTE

Interesante se torna la inminente llegada de los maestros a los salones de clase, para que pueda a su vez dar inicio el proceso de renovación de las dirigencia sindical de la Sección 30.

En Tamaulipas para el procesos que se avecina, los más de 50 mil trabajadores de la educación tendrán derecho a voto, como se hará la elección, pues con urnas en cada plantel según se anticipa.

Quien es el bueno para ocupar el cargo de RIGO GUEVARA, se preguntarán los maestros.

Podemos anticipar que en algunas entidades con proceso en puerta han llevado a la boleta a quien ocupa la cartera de finanzas, que en el caso de Tamaulipas tiene como titular al profe ABELARDO IBARRA, quien por cierto en la pasada elección era quien tenía el apoyo de las bases.

