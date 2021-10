¿Cómo pudo Alec Baldwin matar con un arma de utilería?

ESTADOS UNIDOS.- La noticia ha sorprendido a muchos. Alec Baldwin se encontraba rodando una escena para la película “Rust” en Santa Fe, Nuevo México, pero algo salió mal, detonó un arma de utilería en algo que debería ser rutinario, pero el actor asesinó a la directora de fotografía Halyna Hutchins, de 42 años, y lesionó al director del filme, Joel Souza. Pero, ¿por qué ocurrió esto si el arma era “falsa”?

Los fans de Alec Baldwin, de 63, han expuesto que esto no debió haber pasado y que el actor no debería ser acusado de homicidio, pues debió haber una serie de negligencias para que esto ocurriera, ya que el disparo tuvo que ser, como llaman en la industria, de fogueo y no real como terminó siendo.

¿Por qué las armas de utilería son peligrosas?

Muchos directores optan por desechar este tipo de pistolas y cartuchos, pues son muy caras y prefieren echar mano de los efectos digitales, los cuales algunas veces son más baratos y por tanto más seguros. Un caso similar al de Baldwin fue el de Brandon Lee, quien falleció por una bala en el rodaje de “El Cuervo”, la cual le provocó una hemorragia interna.

Los primero reportes señalan que en una escena Baldwin debía accionar el gatillo de un arma de fogueo, que tiene características de una real para disparar cartuchos de salva, que si bien tienen pólvora, no tienen proyectil, este tipo de pistolas no son inofensivas como el público piensa. Y es que accionadas a una corta distancia, estas armas disparan proyectiles que pueden causar heridas, algunas mortales; la mayoría de las ocasiones, cuando se necesita el sonido y destello para simular los que producen una real; las armas de fogueo se cargan con cartuchos en blanco, que tienen pólvora, pero no balas.

Otro tipos de armas falsas son las de función, que sólo son réplicas, que se ven como una de verdad y se pueden cargar con balas de latón, pero no tienen ningún tipo de mecanismo interno. Y también existen las de goma, que se usan para escenas donde haya muchas personas cargando fusiles, aunque de lejos dan una apariencia realista, de cerca de nota que no sirven para nada. Por último, se pueden mencionar las “suicidas”, que tienen el cañón tapado y sólo se usan para cuestiones acústicas.

