“OMS no debería enojarse si no resolver situación de vacunas”: AMLO

MÉXICO.- En su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que ya envió una carta a la OMS, la cual ya fue recibida y en su Gobierno van a esperar la respuesta formal en torno al tema de autorización de vacunas.

El mandatario aseguró que es desidia el hecho de no acelerar la autorización de algunas vacunas anti covid-19, “en todos lados hay burocracia, son elefantes reumáticos a los que hay que estarlos empujando”, criticó.

“Es increíble que se esté aplicando una vacuna masivamente y que no tenga recogimiento, porque no están en fase de prueba, sino ¿por qué la aplica México o cualquier otro país. Y ¿cuánto tiempo lleva reunir los datos para otorgar el registro o no otorgarlo?

Frente a medios de comunicación urgió al señalar que hay gente que necesita tener el certificado porque muchos deben ir a Estados Unidos y allá dicen “aquí solo van a poder ingresar quienes se hayan vacunado con vacunas autorizadas por la OMS”.

Aseguró que la OMS lleva mucho tiempo sin autorizar algunas vacunas, y exhortó a que la OMS haga una denuncia pública contra una farmacéutica o contra un país “y decir, esta vacuna se está aplicando sin la autorización de la OMS, porque les estamos pidiendo desde hace tiempo que envíen todos sus protocolos y pruebas y no lo han hecho”.

Arremetió contra la organización al decir que se queda callada y no denuncia, “no se deberían de enojar, deberían apurarse y resolver”.

Finalizó a señalar que eso es parte de lo que dice la carta que fue enviada, que ya resuelvan, porque son millones de personas las que ya han sido vacunadas.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR