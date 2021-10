Piden a bares y cantinas respetar horarios

Pueblo Viejo.-El alcalde José Luis Cervantes López, mostró su molestia debido a los reportes de que bares y cantinas no están respetando los horarios de servicio y muchos casos los clientes se amanecen ingiriendo bebidas embriagantes.

El alcalde se mostró indignado al referir que a todos estos giros se les ha dado una gran tolerancia a fin de que no se perjudique su actividad económica y que ésta genera empleos y se mantenga el ingreso en la localidad sin embargo están abusando.

Le recordó por ello que el horario límite es a las 2 de la madrugada sin embargo Indicó que reciben reportes de ciudadanos y tienen ubicados algunos negocios por parte de ciudadanos que refieren que bebedores se amanecen al interior de los locales y éstos están abiertos toda la noche y a las 6 ó 7 de la mañana los trasnochadores apenas van saliendo del lugar.

“Eso La verdad es lamentable, pues estamos dando tolerancia los apoyamos no hay multas, no queremos ser arbitrarios y procederá a clausuras o sanciones como las que se aplican en Tampico sin embargo están abusando y eso no está bien tenemos que poner el ejemplo la gente quiere tranquilidad y tiene derecho a tenerla”.

Por lo anterior la Dirección de Alcoholes realizará verificaciones y en un primer momento hará exhortos pero de seguir la situación de manera irregular y siendo alterado los horarios se verán obligados a proceder con sanciones que correspondan a este tipo de faltas que están incluidas dentro de la ley orgánica y bando de buen gobierno y policía del estado de Veracruz.

Por Víctor Montiel