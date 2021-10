Ya no Los cleptojuniors sean así

TAMAULIPAS.- Existen mejores maneras de ser hombre, se lee en el portal That Guy (Ese chico), nueva plataforma digital diseñada por la policía escocesa con el objetivo de reducir la violación, la agresión sexual y el acoso hacia las mujeres.

Una campaña que arrancó con mucha aceptación porque está dirigida a Ellos: “necesitamos hablar abiertamente con nuestros amigos y parientes varones sobre el comportamiento que daña a las mujeres y pone a los hombres en riesgo de cometer delitos”.

“No seas ese chico” es el llamado a la conversación para ayudarlos a encontrar mejores formas de ser hombre.

En marzo de este año, conmocionó al mundo el feminicidio de Sara Everard, en Reino Unido, los medios internacionales narraron que era una ejecutiva que transitaba sola y de noche por las calles, el asesino fue detenido y ya purga condena, sin embargo, el seguimiento mediático e institucional, cuestionaba, como siempre, a la víctima.

Y lanzaron una campaña de alerta para que las mujeres tuvieran más cuidado, se les pide de nuevo que no anden solas, ni de noche y que corran por su vida y griten con todas sus fuerzas para ser salvadas.

Algo similar pasa en México, Estados Unidos, España y muchos países de Latinoamérica, los recursos públicos destinados a la prevención de las violencias contra las mujeres se van a campañas que no dan resultado, les hablan a Ellas, pide ayuda, marca el número de emergencia, salte de ahí, denuncia y demuestra que no ibas borracha o mal vestida.

Y estamos muy lejos de ser Escocia, pero sería bueno voltear a ver otros esfuerzos que con nuevas técnicas comunicativas buscan inhibir todo tipo de agresiones contra las mujeres, desde el acoso sutil hasta la violación y el feminicidio. La novedosa campaña incluye mensajes en video de hombres que cuestionan a otros hombres, “la mayoría de los hombres no se miran al espejo y ven un problema, pero nos está mirando justo a los ojos, la violencia sexual comienza mucho antes de que tú creas, no seas ese chico”, explican en un minuto que se ha viralizado en Twitter.

¿Alguna vez has llamado a una chica muñeca o le has silbado mientras caminaba por la calle? ¿Alguna vez te has quedado mirándola fijamente? ¿Alguna vez has lanzado un piropo? ¿Alguna vez le has invitado una cena y has sentido que te debiera algo? ¿Alguna vez le has invitado tres tragos de un tirón, esperando algo a cambio? ¿Alguna vez te has colado en sus mensajes directos? El portal, que se traduce a todos los idiomas, apuesta porque las mujeres se sientan más seguras y libres, sin preocuparse por el acecho masculino, y les dice a Ellos “Hombres, podemos marcar la diferencia si observamos detenidamente nuestras actitudes y comportamientos, en casa, el trabajo y socializando con los compañeros. Como hombres, debemos dejar de contribuir a una cultura que apunta, minimiza, degrada y brutaliza a las mujeres”.

Para sensibilizar a los masculinos sobre la problemática que causan en las mujeres, habla con ellos una sobreviviente de agresión sexual, les explican lo que ellos pueden hacer para combatir la intimidación sexual, y como las pequeñas cosas si importan, cuando se trata de abordar la violencia masculina. Y luego lanzan el reto ¿Te reconoces en esta película de 60 segundos? Míralo y cuéntanos lo que piensas de “Ese Chico”. ¿Se atreverían los mexicanos a mirarse en este espejo?.

EN BOCA DE TODOS / GUADALUPE ESCOBEDO CONDE