La familia, nuestra fortaleza: Sra. Rossy Luque y Mtro. Armando Martínez

Altamira.- El reforzamiento del tejido social en Altamira tiene como base la fortaleza familiar que día con día van generando el Gobierno Municipal y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia que presiden el Mtro. Armando Martínez Manríquez y la señora Rossy Luque de Martínez respectivamente.

Por tal motivo, el presidente municipal en compañía de su esposa, encabezaron las pláticas prematrimoniales denominadas “Plática Para La Prevención De La Violencia intrafamiliar” que tiene como finalidad cumplir con uno de los principales propósitos que solicita el Código del Estado de Tamaulipas en su artículo 85 fracción VIII.

Sobre todo, contribuir al reforzamiento del núcleo familiar en el municipio que forma parte fundamental del desarrollo de la sociedad, en este sentido, la Sra. Rossy Luque de Martínez expresó que las pláticas pre matrimoniales son importantes tanto para las parejas que caminarán al altar y se casarán por la iglesia, como para las que solo desean tener un matrimonio por el civil.

“Por eso estamos aquí para darle a los futuros esposos las herramientas que les permitan afrontar los problemas sociales de la actualidad. Deseo que tengan la plena confianza que nuestro gobierno, así como con el sistema DIF Altamira, vamos a fortalecer el tejido social y generar acciones de bienestar y prosperidad para las familias altamirenses”, citó.

Por su parte, el alcalde Armando Martínez Manríquez aseguró a las parejas asistentes sentirse honrado por formar parte de la formalización de su relación y compartió “mi pareja no me suelta para nada, ella, Rossy, ha sido mi fortaleza durante muchos años de mi vida, me tarde 32 años para ser presidente municipal y mi esposa siempre ha estado ahí y tomados de la mano seguimos. Me siento contento porque desde la campaña dijimos que íbamos a fortalecer la unidad familiar y estamos trabajando para eso, creando espacios deportivos, recreativos, familiares. Me siento contento de ser testigo de lo que están formando, deseo que tengan una relación de paz, armonía y de amor, pero sobre todo que alcancen la planitud y felicidad”.

Posterior a la plática pre matrimonial impartida por la Licenciada Karina Mendoza López, ponente, la Sra. Rossy Luque de Martínez entregó diplomas a las parejas próximas a contraer nupcias. Con ello, el Gobierno Municipal de la Cuarta Transformación y el Sistema DIF Altamira cristalizan los Compromisos de Corazón con los altamirenses.

Asistieron también, la Directora de Bienestar Social Rosa Isela Duque García, la Coordinadora de Atención a las Mujeres, Diana Isabel Rangel Rangel, así como parejas próximas a contraer matrimonio.

Por Silvia Mejía