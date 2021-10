Mariana Rodríguez se corta su cabellera en apoyo a niños con leucemia

NUEVO LEÓN.- La primera dama de Nuevo León, Mariana Rodríguez, cumplió con su palabra y este sábado se cortó su rubia cabellera.

Esto, con motivo de ayuda hacia un pequeño con cáncer que se encuentra en DIF Capullos NL, y con quien se encariño desde que lo conoció incluso antes de que Samuel García ganara la gubernatura.

Rodríguez había adelantado su postura esta mañana mediante sus historias de Instagram, red social en donde alcanza más de dos millones de seguidores.

¿Cómo dio la noticia Mariana?

Se le notaba nerviosa, incluso lo manifestó, sin embargo también se vio muy comprometida con esta acción, ya que señaló lamentar cómo su pequeño amigo se encontraba triste y decaído por las quimioterapias recibidas, mismas que lo han debilitado y que además lo han hecho perder cabello.

“Él tiene un actitud increíble, me encanta, sus quimios son fuertes y se lee está cayendo el pelo, anda con sus ánimos abajo, lo más recomendable es raparlo por completo y hoy me voy a rapar con él, no quiero que se sienta solo en este proceso”, apuntó Mariana.

El trabajo y las primeras acciones de Mariana Rodríguez en el Gobierno de Nuevo León han dado mucho de qué hablar, sobre todo aquellas que involucran convivir con niños, a quienes se encarga de apapachar de todas maneras posibles.

