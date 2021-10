Mujer descubre miles de audios almacenados en sus dispositivos Amazon

ESTADOS UNIDOS.- Los asistentes personales electrónicos son cada vez más populares, por lo que no es de sorprenderse que una mujer se haya hecho viral en TikTok luego de compartir que descubrió una carpeta con miles de archivos de audios grabados por sus dispositivos inteligentes de Amazon.

Fue la usuaria ‘Data Privacy TikTok’ quien explicó a sus seguidores cómo fue que descubrió los archivos almacenados por la compañía, y de igual forma expresó que no esperaba que fueran tantos.

La joven suele ser muy activa en su cuenta de TikTok y de hecho la mayoría de su contenido son útiles consejos para sus seguidores sobre políticas de privacidad en redes sociales y cuidado de la información personal.

Fue luego de que la mujer solicitara la información recopilada por sus dispositivos de Amazon sobre ella cuando se dio cuenta de que sus altavoces inteligentes habían almacenado miles de archivos y se hizo viral.

“Cuando descargué el archivo ZIP, encontré todas las carpetas con las que venía”, señaló la tiktoker.

Lo más impresionante de todo fue cuando comenzó a reproducir los archivos y se dio cuenta de que todos eran clips de voz cortos, los cuales suman 3 mil 534 tan solo en un archivo, pues también denunció que la compañía almacenó su lista de contactos a pesar de, según ella, nunca haber sincronizado su teléfono celular con sus bocinas.

Además, la mujer también dijo haber encontrado otro archivo, el cual mostraba la ubicación exacta de sus dispositivos inteligentes, y dijo no sentirse cómoda al respecto.

“No me siento totalmente cómoda con todo lo que tienen. Lo último que no sabía que tenían, es mi ubicación. No me encanta que la tengan”, señaló.

CON INFORMACIÓN DE REPORTE INDIGO