Muñeca de ‘El juego del calamar’ vigila en semáforo de Filipinas

FILIPINAS.- Uno de los rostros más recordados de este año será indudablemente el de la muñeca de la serie coreana Squid Game, de Netflix. Quienes ya vieron este programa sabrán del horror y el temor que representa, gracias a su juego “Luz roja, luz verde”, en el que con solo una mirada puede terminar con la vida de los participantes del juego. Ahora eso ha sido llevado a la realidad, en menor medida.

Según información de Telangana Today, una muñeca basada en el diseño de la muñeca de El Juego del Calamar fue colocada en el centro comercial Robinsons Gallería, en la ciudad Quezon, en Filipinas, como parte de una campaña de mercadotecnia para el show.

Lo interesante del caso es que la muñeca de verdad sigue los mismos patrones que su contraparte de Netflix, pues canta la canción “Luz roja, luz verde” continuamente analizando un paso de cebra enfrente de ella. Y naturalmente, si alguien se mueve cuando el semáforo está en rojo, su cuello gira amenazadoramente, los ve con los ojos rojos y los marca. La buena noticia es que en esta versión de la vida real no hay metralletas involucradas, pero definitivamente se siente la adrenalina.

Mira la muñeca en funcionamiento a continuación:

Better play by the rules because she's always watching. Will you make it past the first round of Squid Game? ???? pic.twitter.com/qvTlHddqsr

— Netflix Philippines (@Netflix_PH) September 22, 2021