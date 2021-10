No busca miscelánea organizaciones sociales

PÁNUCO, VER.-Tras dos intensas semanas de negociaciones y acuerdos dentro de la Congreso de la Unión se aprobó la miscelánea fiscal y ciertos temas han generado incertidumbre, sin embargo ha faltado información para la sociedad en torno a los mismos.

Lo anterior fue referido el diputado federal por Distrito 01 Armando Antonio Gómez Betancourt, el cual fue claro en señalar que se ha generado incertidumbre en aspectos sensibles de esta miscelánea, destacando sin duda la presunta eliminación de donativos y apoyos que pueden recibir las organizaciones sociales.

“Les puedo decir con toda la franqueza y honestidad que la sociedad debe estar tranquila, que debemos recalcar de entrar que no se crearán nuevos impuestos ni se aumentarán los existentes y se buscara a toda costa evitar la evasión fiscal y se quiere simplemente se cumpla lo lógico, que los que más tengan o ganen más, paguen más impuestos y no suceda todo lo contrario”.

Agregó que está nueva miscelánea y su ley de ingresos es sensible y estará pendiente de privilegiar a los sectores primarios como en el caso del distrito 01 protegiendo a los campesinos a los pescadores a los pequeños productores a los pequeños comerciantes para que no paguen más impuestos de los que les corresponden.

NO SE AFECTARÁN ORGANIZACIONES SOCIALES

Al referirse al tema de la deducibilidad de impuestos para organizaciones sociales, el diputado recalcó que hay organizaciones que por décadas han logrado un excelente labor citando el caso de la Cruz Roja y otras a las cuales aseguro se les permitirá operando y recibirán el apoyo de la sociedad en su conjunto.

Indicó que en este sentido la sociedad es noble y busca apoyar de corazón y no utilizar estos organismos como fachada buscando la evasión fiscal, citando que hay casos en que alguien puede dar una donación por 10 millones de pesos y se les deducen 15 millones, lo cual sin duda es un abuso y algo qué se utiliza con un fin de lucro y no de filantropía.

“Lo que queremos es que estos organismos no sean utilizados como fachadas, que no se lucre a través de ellos que no sean utilizados con fines que permitan la evasión fiscal y que no cumplan con una verdadera función social. Todos conocemos el historial de fundaciones y asociaciones honorables que cubren grandes problemáticas a ellos se les apoyarán Isela respaldará”.

Lamento que la oposición ha generado desinformación en estos temas que son sensibles y por ello se ha causado una desinformación y desconcierto, pero a ellos les corresponde a través de los medios dar a conocer el fondo y los objetivos reales de esta miscelánea.

El diputado Gómez Betancourt destacó además otros temas, esto durante la entrevista que se celebró durante la capacitación a los nuevos integrantes de los 13 gobiernos municipales electos del Distrito 01, que tomarán su cargo a partir del próximo 1 de enero, convocando a este evento a fin de profesionalizar el perfil de los funcionarios.

Por Victor Montiel/ La Razón