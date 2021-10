Fallece actor de Friends, James Michael Tyler, víctima de cáncer

El representante del actor, James Michael Tyler (Gunther) quien formó parte del elenco del sitcom ‘Friends’, informó que luego de presentar una batalla férrea en contra del cáncer de próstata, esta mañana perdió la vida en su casa localizada en Los Ángeles, California.

Tyler fue diagnosticado con cáncer de próstata en septiembre de 2018, una enfermedad que se extendió hacía otras partes del cuerpo, situación que él sabía y que tomó con filosofía para hacerle frente, sin embargo, la mañana de este domingo su cuerpo no pudo más y se despidió de forma tranquila y sin sufrimiento, de acuerdo con su representante.

Los signos de la enfermedad se los detectaron por primera vez durante una revisión rutinaria, y en las pruebas posteriores le confirmaron un diagnóstico devastador: cáncer de próstata desarrollado en fase 4.

La familia de Tyler señaló “el mundo lo conocía como Gunther (el séptimo ‘amigo’), pero sus seres queridos de Michael lo reconocían como un gran actor, músico, luchador incansable en contra del cáncer y un esposo amoroso”.

Y añadieron:

“Michael amaba la música en vivo, animaba a su equipo favorito (Clemson Tigers), y se caracterizaba por llevar a cabo aventuras sin planearlas, que generalmente eran muy divertidas. Si lo conocías una vez, hiciste un amigo de por vida”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por James Michael Tyler (@slate_michael)

Su último mensaje a través de su cuenta de Twitter, fue hace más de un año para agradecer los buenos deseos por su cumpleaños el 27 de mayo de 2020.

Happy Birthday James Michael Tyler! ???????? pic.twitter.com/9DtkWN6XQE — Comedy Central UK (@ComedyCentralUK) May 27, 2020

El actor participó este año en el especial de reencuentro de la serie junto con sus compañeros de ‘Friends’, en aquel momento no señaló nada sobre su estado de salud, sin embargo, en una entrevista posterior, confesó que no lo había hecho para no empañar un momento tan importante para él y sus amigos, no quería “deprimir” el programa al tener que explicar su enfermedad en persona.

En el programa de reencuentro compartió créditos con sus antiguos compañeros: Matt LeBlanc, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matthew Perry, Courteney Cox y Lisa Kudrow. (Hasta el momento ninguno de ellos se ha expresado en redes sociales por la muerte de su compañero).

Tyler se caracterizó por participar en series cómicas en las que le ponía su sello personal, programas como: ‘Sabrina, la bruja adolescente’, ‘Música Moderna’, cerca de 150 episodios de ‘Friends’, y sin lugar a dudas, su actuación en ‘Café Central Perk’ marcaron su estilo personal.

Al actor le sobrevive su esposa, Jennifer Carno, descanse en paz.