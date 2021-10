Karla Panini amenaza con contar su verdad sobre la familia Luna

Karla Panini se encuentra una vez más en medio de la polémica por las explosivas declaraciones que realizó contra la familia de quien fuera su mejor amiga y compañera de televisión, Karla Luna, llamándolos “parásitos y vividores”.

La ex “Lavandera” decidió romper el silencio ante las acusaciones en su contra, en ellas la hermana de Karla Luna señala que supuestamente le hicieron brujería a la fallecida comediante y que fue su también compañera de escena.

El conflicto entre la familia de Karla Luna con la comediante y su esposo, Américo Garza, no se detiene y ahora fue ella quien se lanzó en su contra asegurando que están dispuestos a “desenmascarar” a la familia de la fallecida actriz.

Karla Panini aseguró que hay dinero de por medio y que no temen contar su versión de la historia que hasta ahora habían mantenido callada: “La gente que sigue de zombie no se han dado cuenta de que les pagan, hay dinerito de por medio. Como hay dinerito hay que mantenerlo activo y vivo. Esa familia está llena de parásitos y vividores.

“Sangre de parásitos”

La comediante fue blanco de críticas por un comentario que leyó durante el video que compartió en su cuenta de Instagram, aunque aclaró que ella no quería referirse de esta manera a las hijas de su esposo: “Las niñas llevan esa sangre de parásitos también”.

“Yo jamás dije que mis niñas tienen esa sangre. Es un mensaje que yo leí. No me voy a quedar callada nunca, no señor, ya me quedé callada muchos años y por muchas razones”, explicó.

“La vida sigue, todo esto ya es pasado. ¿Por qué lo traigo de nuevo a mi presente? Porque la gente tiene que darse cuenta de la manipulación y de la victimización utilizada para sacar dinero. La gente se tiene que dar cuenta, porque se hizo todo esto un show mediático”, añadió.