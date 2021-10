La leyenda del boxeo Ignacio Beristáin tendrá documental

Los periodistas xalapeños Daviel Reyes González y Héctor González presentaron su documental “Nada como la victoria”, donde cuentan la historia de Ignacio Beristáin, una leyenda del boxeo mexicano.

Reyes González, director de la cinta, comenta que es un gran fanático del boxeo y se enteró de que don Nacho Beristáin visitaría Actopan para presenciar una pelea amateur y recibir un reconocimiento.

Fue así como pensó en realizar una entrevista y se dio cuenta de que quería contar la historia del reconocido deportista, originario del municipio de Actopan, ubicado en la zona costera central del estado de Veracruz.

“Una vez que estuvimos sentados platicando con él, todo fluyó, porque él (Nacho Beristáin) es un gran conversador. Va por ahí, encontrar esas oportunidades, aprovecharlas, no soltarlas y luego ir desarrollando mucho este instinto para saber dónde hay una historia”, expresa.

El equipo de producción recorrió el municipio para conocer a fondo toda su riqueza natural, cultural y detectar el ritmo y los sonidos del lugar y de su gente.

Nacho Beristáin es considerado uno de los más grandes entrenadores de la historia del boxeo mexicano y ha tenido oportunidad de ser coach de Óscar de la Hoya y los hermanos Juan Manuel Márquez y Rafael Márquez.

Daviel recuerda que la preproducción fue breve, debido a que tenían que acoplarse a los tiempos de su protagonista, quien siempre fue atento para contribuir como protagonista en la cinta cinematográfica.

“El rodaje fue estar con él, estar con él, luego él ya se había ido y nosotros regresábamos porque nos faltaban tomas, porque nos faltaban aspectos, porque nos faltaban audios, entonces fue un trabajo muy pesado en muy poco tiempo”.

La pandemia del SARS-COV-2 (COVID-19), desde finales de marzo de 2020, ocasionó que la postproducción se alargara casi un año.

“Tuvimos un año para dejarlo reposar, hicimos un primer corte que no me encantaba, no queríamos contar eso, después de un año, cuando lo dábamos como enlatado, porque ya no se iba a exhibir, se nos da la oportunidad en el Cinema Nahual y otra vez con la adrenalina, en poco tiempo, hicimos este último corte que dijimos: este sí es, esto es lo queríamos, pero tardó un año en madurar”.

La cinta es de 11 minutos con 12 segundos que resumen unos cuatro días de grabación, debido a que su equipo de producción carecía de recursos para realizar un trabajo más amplio.

“Los retos a los que nos enfrentamos, son a los que nos enfrentamos todos los realizadores en México, fue difícil gestionar el recurso, no fue suficiente, pero aprendes a trabajar con pocos recursos. Lo otro fue la distribución, dónde lo exhibes”, enfatiza Reyes González.

El Cinema Nahual, el Ágora de la Ciudad de Xalapa, el Instituto de Multimedia Audiovisual y hasta la Secretaría de Turismo de Veracruz les han abierto las puertas para proyectar el documental “Nada como la victoria”.

Proyección internacional

El director de Contenidos, Héctor González, recuerda que la cinta fue estrenada en la semana de inauguración de Cinema Nahual, un proyecto independiente.

“La Secretaría de Turismo ha estado muy interesada desde entonces en el proyecto y en el trabajo que venimos realizando, va a formar parte del festival Xalapa y su cultura, que se va a desarrollar este mes de noviembre en la ciudad, que también es la primera edición del festival”.

Añade que el documental podría proyectarse también en otros países, como Estados Unidos y España. Además de que formará parte del Festival de Cine de Oro Negro en Coatzacoalcos.

Los realizadores independientes también participan en el Reto Docs 2021, un festival de documentales y cortometrajes, donde cuentan la historia de un grupo de mujeres que a través de un proyecto de huertos comunitarios logran cambiar su realidad, sobre todo de la violencia familiar y la inseguridad que vivían en la colonia El Moral, municipio de Xalapa.