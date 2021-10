Yalitza Aparicio es embajadora de Cartier

Yalitza Aparicio no sólo es una estrella de Hollywood, también ha incursionado como conductora de televisión, youtuber y es una referente en el mundo de la moda. Además de sus apariciones en reconocidas publicaciones, la actriz ha participado en Semanas de la moda y posado para marcas de lujo como Prada y Dior.

Ahora, la famosa suma un éxito más al ser nombrada embajadora de Cartier. La actriz ya había sorprendido a todos al formar parte de la colección Spring Summer 2020 de Rodarte, maison de ropa y accesorios de alta costura. Siguiendo su carrera en el modelaje, Yalitza Aparicio logra convertirse en el nuevo rostro de la exclusiva marca de joyería y relojes.

A través de Instagram, la actriz anunció su incorporación a Cartier, una colaboración con la que pone de nueva a cuenta el nombre de México en alto, al igual que otras famosas que triunfan a nivel internacional como Eiza González, Danna Paola, Salma Hayek, Luis Gerardo Méndez o Alejandro Speitzer. Así luce Yalitza Aparicio como embajadora de Cartier Yalitza Aparicio compartió una fotografía luciendo un lujoso y elegante juego de joyería, conformado por unos brazaletes y anillos de oro blanco que acompañó con unos peculiares maxi aretes en oro rosa que portó de un modo poco convencional, pues decidió prenderlos en la mitad de su oreja.

En cuanto a su outfit, la actriz -quien forma parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, organización que entrega los premios Oscar- optó por un vestido negro con mangas confeccionadas por tela de organza. Complementó su look con un maquillaje muy sencillo y un peinado de lado para lucir su larga caballera color azabache. “Estoy muy feliz de unirme a la familia Cartier como Friend of the Maison y comenzar una nueva aventura juntos”, escribió en su post en Instagram.

