Patronato no recibe recursos del gobierno para cuidado de mapaches de Miramar

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- El Patronato de Protección y Preservación de los mapaches que viven en las escolleras de Playa Miramar, no recibe recursos del gobierno para la alimentación y cuidado de los más de 200 ejemplares.

La presidenta de la asociación civil, Hortencia Ruvalcaba Infante aclaró que solo dependen de las donaciones en especie o hasta de las rifas que hace para la compra de croquetas y es que no tan solo se encarga de los mapaches, sino también de gatos y perros en condición de calle.

“Mucha gente piensa que la asociación recibe dinero, no tengo recurso, no me da gobierno, le da a otras dos organizaciones que reciben dinero de gobierno y no sé cuántas más, yo no, tienen duda, pregunten a Indesol, pregunten por el patronato de protección al mapache y les van a decir si yo recibo o no recibo dinero y ahí se van a dar cuenta que no recibo”.

Hace unos días, le solicitaron el apoyo para rescatar a un mapache, por lo que se pidió la intervención hasta de bomberos, pero en este tipo de casos, recomendó a la gente colocar una escalera o madera larga para que solos salgan.

“La captura es muy estresante para ellos y es muy difícil, los bomberos son quienes tienen más equipo, pero ellos no llegaban, se le dijo a la joven que colocara una escalera, una madera larga porque eso es lo que se hace cuando quedan atrapados en los contenedores y ahí pueden salir, es lo primero que se tiene que hacer, es un proceso que se lleva tiempo, lo de nosotros es un recurso propio”.

Se debe esperar a que llegue la noche para que en la madrugada se salgan los mapaches, “esta persona pensaba que sería atacado por perros, pero es un mapache urbano, les llamamos así porque están dentro de la mancha urbana, saben cómo sobrevivir”.

“Se necesita mucha conciencia de la gente, quieren que se les hagan las cosas al momento, pero no aportan, entran para exigir, pero no preguntan lo que se necesita, hay mucha gente inconsciente”.

Por Oscar Figueroa

La Razón