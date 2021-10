El café de Díez Gutiérrez en Tampico

Poco después del mediodía de ayer, Arturo Díez Gutiérrez caminó por algunas calles del centro de la ciudad, saludando a varias personas que se encontró en el trayecto. No hubo multitudes ni alboroto a su paso, pues solo sus acompañantes sabían quién era.

En la zona peatonal de la calle Díaz Mirón, vistiendo camisa color naranja, zapatos cafés y pantalón azul, el exAlcalde de Victoria se encontró a Pepe Rábago, exPresidente Municipal porteño con quien se fue a tomar un café al “Elite”.

Arturo llegó al centro con Elizabeth Humphrey, excandidata del PAN a la diputación local por el distrito 19, así como de un par de amigos y miembros de Movimiento Ciudadano (MC), partido del cual quiere ser (va a ser) candidato a la gubernatura en 2022.

Hasta ahora, Arturo Díez Gutiérrez ha realizado visitas a la zona, en donde se ha reunido con pequeños grupos y trata de obtener el apoyo del sector privado, apoyándose en que una relación familiar le da acceso a esa élite: su suegro es Abelardo Osuna Cobos, priísta de toda la vida y principal accionista de Grupo Transpaís.

Con poca actividad en territorio y una imagen con la cual sus promotores insisten en colocarlo en las grandes ligas empresariales del norte del país, Díez Gutiérrez se esfuerza por ser visto como un aspirante que puede dar la sorpresa en los comicios de 2022, si se combinan ciertos factores.

Arturo fue Alcalde de Ciudad Victoria durante el gobierno de Eugenio Hernández Flores, de quien es amigo cercano y no lo niega. A través de su amistad con Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia de López Obrador, Arturo asegura sus vínculos con la autollamada 4T. Imaginen las ligas y los planes.

El café que se tomó ayer al mediodía en una cafetería que languidece a causa de la pandemia, reveló que el virtual candidato de MC a la gubernatura quiere llegar a toda costa al territorio, para que la gente lo conozca en esta zona y estar en condiciones de ser competitivo. Vamos a ver si puede hacerlo.

LOS PRIÍSTAS REAPARECEN

Ayer, dirigentes de los sectores del PRI estatal se reunieron en Tampico, para anunciar un acuerdo que deja ver el trabajo de negociación que se viene realizando desde hace tiempo a favor de una alianza con el PAN.

Como en los viejos tiempos, cuando estaban en el poder y seguían el dictado del gobernador en turno (bueno, los ciclos se repiten), vinieron a decir que solamente unidos y con una coalición amplia en la que haya diversas fuerzas políticas podrán contener el avance de Morena hacia la gubernatura.

Después de meses de estar alejados del foco público, en el hotel Posada reaparecieron Arturo Núñez, Edmundo García Román, Armando López Flores (sí, el que operó en la campaña panista de Altamira) y otros priístas más.

Aunque no están descubriendo el hilo negro ni el agua tibia, los priístas que coinciden en la formación de una alianza saben bien que no tienen muchas opciones y por eso es valioso lo que salieron a decir.

Si bien hay priístas que consideran viable la coalición para frenar a Morena, muchos otros no quieren ir acompañados. Y una buena parte cree que sí podrían armar un frente, pero dependiendo del candidato.

En ese punto están las discusiones que tendrán que resolverse en un mes, aproximadamente.

Llamó la atención que hubo priístas a quienes tienen bien amarrados desde alguna oficina pública de la capital, pues operaron para el PAN en las pasadas elecciones, aún sin alianza y ahora vuelven acá. Son muy evidentes su relación y su interés.

CHUCHO, EN MATAMOROS Y REYNOSA

Ayer por la tarde-noche, el Alcalde de Tampico Chucho Nader llegó a la convulsa Matamoros, para iniciar este martes una visita a la Cámara de Comercio. El Consejo Directivo de la Canaco lo invitó a hablar del modelo de gobierno que se ha aplicado en el puerto.

Chucho presentará los resultados del trabajo que en los últimos 3 años colocaron a Tampico como la ciudad más segura del estado, como una de las que tienen mejor percepción en seguridad entre los destinos turísticos y como el centro atractivo de mayor interés de Tamaulipas.

A organismos empresariales de la frontera les llama la atención el estilo de gobierno y especialmente los resultados logrados por quien es calificado como el Alcalde Mejor Evaluado de México.

Como parte de esta gira, Chucho estará mañana en Reynosa, a donde ya acudió la semana anterior y le pidieron regresar para tener otros encuentros con empresarios y organizaciones sociales que lo ven como una opción muy viable.

POR TOMÁS BRIONES

