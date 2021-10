El profesional

Cuando ROBERTO GONZÁLEZ BARBA dijo sí a la alianza del PRI con el PAN en el pasado, no fueron pocos los que tomaron con son de burla sus declaraciones.

Al veterano tampiqueño de ninguna manera la correspondía decir sí o no a la alianza tricolor.

Una noticia de este tamaño corresponde a figuras como el líder nacional de PRI, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS y el dirigente del PAN, MARKO CORTÉS, pues son ellos los que realizan las negociaciones para sentar las bases de la coalición en la disputa de las gubernaturas en el país.

También podrían participar en todo caso, el delegado del CEN en Tamaulipas, FELIPE GONZÁLEZ ALANIS y hasta EGDAR MELHEM SALINAS deben dar su punto de vista.

Ayer, un grupo de priístas que representan al sector obrero, Movimiento Territorial, Organismo Nacional de Mujeres Priístas y el Instituto Jesús Reyes Heroles, se pronunciaron a favor de consolidar y construir una gran alianza ciudadana y política con el PAN y PRD.

Estuvieron presentes en la conferencia de prensa, EDMUNDO GARCÍA ROMÁN, ARTURO NUÑEZ RUIZ, NILDA VILLALOBOS y LIZ LUNA, quienes se pronunciaron a favor de tener una cancha pareja que le permita al PRI competir en igualdad de oportunidades contra Morena.

Ellos buscan conciliar a los priístas y crear una gran cruzada que les permita ganar la gubernatura de Tamaulipas.

Sus pronunciamientos son buenos y positivos para su partido, pero insistimos que ellos no son la voz cantante para establecer si realizan o no la alianza o como dicen en el rancho en este caso es cosa de los músicos y no de los bailadores.

El presidente del CDE del PRI, EDGAR MELHEM SALINAS respecto a los pronunciamientos descalificó a algunos de sus integrantes como EDMUNDO GARCÍA ROMÁN.

“Tengo dos años sin verlo”, dijo MELHEM SALINAS, quien señaló que se encuentra abierto a las negociaciones que se desarrollen en el centro del país.

“Yo soy político profesional y en cuanto reciba la instrucción del CEN del PRI y me digan que habrá alianza, seré el primero en sentar las bases y haré un pronunciamiento, por el momento esperaré y seguiremos trabajando en el avance del partido, hay muchas cosas por hacer”.

Dijo que la alianza deberá definirse en diciembre, cuando se sienten las dirigencias nacionales de los partidos, por lo que en este momento seguirán asumiendo la misma posición de esperar que se den las condiciones.

Señala que respeta las posturas de aquellos priístas, como ARTURO NUÑEZ, quien pide se haga una alianza estatal

por la gubernatura, pero reiteró que no se manda sólo y esperará las instrucciones de la dirigencia nacional.

Pidió que se haga una operación para sentar las bases de una coalición, donde no existan presiones y se crean las condiciones para trabajar en el mejor ambiente e igualdad.

Dijo que la alianza se debe construir en la base de la buena fe y la confianza, donde ambos partidos tengan que ceder, pues es la única manera de que pudiera darse un mensaje de unidad y garantizar la victorial electoral construyendo una coalición real.

Yo quiero ser un ganador, por eso rechazamos ser una alianza decorativa, será el CEN del PRI y el PAN los que decidan, estableció.

El tema de la alianza es prioritario en la agenda estatal, es una decisión vital en los planes para ganar la gubernatura.

MELHEM se muestra perceptivo, sólo pide esperar los tiempos, se dice un profesional que aceptará las instrucciones de su jefe.

Al menos ya no dijo no, sólo pide esperar los tiempos que y pues no se manda sólo.

Bueno, por hoy es todo. Adiós y aguas con patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

patinadero@hotmail.com