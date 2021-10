Faustino apoya a Maki

El Senador AMÉRICO VILLARREAL GUERRA, aspirante a la gubernatura por MORENA, ya debe haberse enterado que su suplente en el Senado, cuando pida licencia para competir oficialmente es simpatizante de MAKI ORTIZ.

Así es mis queridos boes, resulta que FAUSTINO LÓPEZ VARGAS, el suplente de AMÉRICO, cuando le preguntaron en el sur a quien veía como mejor prospecto para la candidatura del partido de la 4T a la gubernatura sorprendió a propios y extraños.

Y es que LÓPEZ VARGAS habló maravillas de la doctora de Reynosa “No hay duda, MAKI ORTIZ es la mejor opción para Morena y para Tamaulipas, porque es una mujer valiente con una gran trayectoria limpia y exitosa y además tiene un gran amor por Tamaulipas”, dijo el senador suplente.

“Yo creo en Maki porque es una mujer de hechos y no de palabras, ella tiene carácter, oficio político y una experiencia de más de 20 años a favor de Tamaulipas”

Ya encarrerado, LOPEZ VARGAS, señaló que la ex alcaldesa si es garantía de triunfo, porque lleva 5 elecciones ganadas.

Se supone que a quien más le debería interesar que AMÉRICO sea el candidato sería a su suplente, para que pueda ir a sentarse a la cámara y ganar al mes más de 100 mil pesos.

Ayer lo decía en este espacio, la carrera por la candidatura en MORENA se ha cerrado y va otro dato, por el lado de RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA hay un grupo de amigos que, dicen ellos, de manera voluntaria y porque creen en él, han comenzado a invertirle en el proselitismo del súper delegado.

Las apuestas sobre el sustituto de JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL en la delegación federal están subiendo y por eso ya hay personajes que le están poniendo billetes de por medio.

Por cierto sobre lo que ha dicho otro suspirante de MORENA, FELIPE GARZA NARVÁEZ quien ha puesto en duda las encuestas en las que ni siquiera lo mencionan.

GARZA NARVÁEZ sabe de lo que habla cuando señala la posibilidad de encuestas cuchareadas y que las de MORENA deben ser transparentes.

Ni modo que el ex dirigente estatal del PRI y ex vocero de la campaña para gobernador del también tricolor BALTAZAR HINOJOSA OCHOA no sepa cómo se juega con los números de las encuestadoras para posicionar o tratar de posicionar a un candidato, claro que lo sabe de primera mano.

Recordemos que en el 2016, todavía diez días antes de la elección se publicaron varias ‘encuestas’ de empresas supuestamente serias que aseguraban que BALTAZAR ganaría por 20 puntos y el resto de la historia ya la conocemos.

LA ALIANZA AVANZA…

Ayer cincuenta ‘líderes’ del PRI de la zona sur se reunieron para lanzar un posicionamiento ante los medios, con dedicatoria para EDGAR MELHEM, en el que se anotan puestos y dispuestos a ir en alianza, no lo dijeron, pero es evidente que con el PAN y PRD para hacerle frente a MORENA.

Entre otros ahí estaban EDMUNDO GARCÍA ROMAN, eterno ‘líder’ de la CTM, ELVIA BAYARDO ex dirigente del tricolor en Madero, el ex alcalde de Altamira ARMANDO LÓPEZ.

Sucede que MELHEM como SALINAS DE GORTARI, no los ve ni los oye y como aquí he escrito, pronto sino es que ya, el actual dirigente (porque líder es otra cosa) del PRI se va a quedar solo con su soledad.

Más allá de la soledad de MELHEM, lo que es evidente es que la alianza ya está bien cocinada, por lo menos en la práctica, porque casi todo el PRI está sumado ya al proyecto de CÉSAR “El Truco” VERÁSTEGUI, o con quien el blanquiazul decida entre él Chucho NADER y GERARDO PEÑA.

CDV Y EL EMBAJADOR…

Ayer el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA estuvo en el Consulado de Estados Unidos en Matamoros donde trataron temas de interés de ambos lados de la frontera y en especial los que tienen que ver con Tamaulipas.

Por lo que se vio en las imágenes, el encuentro entre el gobernador y KEN SALAZAR se dio en términos muy cordiales, hablaron de la estrecha relación bilateral que hay entre Tamaulipas y Texas, de Migración, Seguridad, intercambio comercial y energía.

En el encuentro también estuvo la Cónsul General de dicho país en Matamoros YOLANDA A. PARRA.

POR MELITÓN GARCÍA DE LA ROSA

twitter @melitong