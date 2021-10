¿El día de muertos es festivo y se paga doble?

MÉXICO.- Ya se ve cerca el megapuente por Día de Muertos y seguro más de uno tiene la maleta lista para iniciar las vacaciones con sana distancia. Sin embargo, también ha surgido la duda de si sólo los niños gozarán de días libres o sí también en las oficinas se considera día de asueto.

Por ello, te sacamos de la duda con la triste noticia de que el 2 de noviembre no es un día festivo oficial. El calendario de la Secretaría de Educación Pública marca el 1 y 2 de noviembre como días de asueto, por lo que sumado al Consejo Técnico Escolar de este viernes, los estudiantes, tendrán un megapuente de cinco días.

Sin embargo, los trabajadores no gozarán de estos días a menos que los soliciten como vacaciones y en caso de laborarlos, el pago no será doble, como sí lo es en el caso de los festivos oficiales laborados. Esto se debe a que se trata de una festividad cultural y no cívica, que son las consideradas como oficiales.

Ten presente que las vacaciones no oficiales comprenden el viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de octubre, además del 1 y 2 de noviembre, pero las vacaciones se reanudan el miércoles 3 de noviembre.

Cabe destacar que cuando se realiza Consejo Técnico Escolar descansa únicamente los estudiantes, por lo que profesores tendrán sólo cuatro días.

¿Qué otros puentes habrá en 2021?

Según el calendario de la SEP para el ciclo escolar 2021-2022, el lunes 15 de noviembre también habrá suspensión de labores docentes con motivo del Aniversario de la Revolución Mexicana que se celebra el 20 de noviembre, pero se anticipa al lunes.

Además, el viernes 26 de noviembre se llevará a cabo reunión de Consejo Técnico Escolar, por lo que los estudiantes de nivel básico descansarán tres días, por lo que se hace un fin de semana largo.

¿Cuántos días de descanso oficial quedan en 2021?

Con base en la Ley, en 2021 únicamente restan dos días de descanso obligatorio que serán el 15 de noviembre, con motivo del Aniversario de la Revolución Mexicana (20 de noviembre) y el 25 de diciembre por Navidad.

¿Cuándo inician las vacaciones de diciembre de la SEP?

Los alumnos de educación básica disfrutarán dos semanas de vacaciones antes de que termine el año, por lo que del 20 al 31 de diciembre serán las vacaciones decembrinas en tanto que el 6 de enero del próximo año habrá suspensión de labores docentes.

De esta manera podrás planear con anticipación tus actividades aprovechando los días de asueto y vacaciones.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR