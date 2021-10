Prevé Salud cuarta ola para diciembre

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En Tamaulipas los 8 Hospitales móviles COVID-19 siguen operando, ninguno está cerrado porque están atendiendo consultas y tiene pacientes internados, dijo Gloria Molina Gamboa.

La Secretaria de Salud, informó que no pueden cerrarlos mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) no establezca que hay condiciones de control eficaz de la pandemia.

Recordó que para el mes de diciembre se espera una cuarta oleada de la enfermedad con un incremento en el número de contagios y demanda de hospitalizaciones.

Dicha estimación se hace ante las fiestas de noviembre y diciembre que están por llegar y en donde la población en general se reúne para las visitas a panteones por el Día de Muertos en noviembre y por las fiestas navideñas y de fin de año en diciembre.

“Todavía sigue el COVID, hasta que esto deje de ser un problema de salud pública y se levante por parte de la OMS”, que vamos a hacer con esa infraestructura eso depende de cuando termine la pandemia”.

Como se recordará Tamaulipas cuenta con 8 edificios de este tipo, equipados con infraestructura especializada y 40 camas cada uno, es decir, 320 camas disponibles para atender casos graves y muy graves de COVID-19.

“Los ocho hospitales tienen casos COVID y seguirán siendo COVID, hasta que se levante la pandemia”, dijo luego de señalar que no hay instrucciones de hacer cambios.

Tamaulipas ha invertido más de 650 millones de pesos con recursos propios, para atender la emergencia del COVID-19 en la entidad, entre los que se incluyen los ocho hospitales móviles que se construyeron en tres semanas para la atención de los pacientes graves y muy graves por este nuevo virus.

Cada hospital móvil, tenía asignados para laborar a 45 profesionales entre médicos, enfermería, psicología, promoción de la salud, higienistas, guardias y camilleros, con equipo de protección personal y protocolos de sanitización, laborando en tres turnos de 8 horas, cubriendo las 24 horas del día.

POR NORA HERNÁNDEZ HERRERA

EXPRESO-LA RAZON

