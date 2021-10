Piden a Hacienda que autorice fideicomiso para garantizar reparación del Camalote

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Hasta el 2024 se podría arrancar la rehabilitación del estero del Camalote, pero se requiere qué Haciendo autorice un fideicomiso por 1,300 millones de pesos que se pagaría a 4 años con las cuotas de los industriales de la zona que se realizan ante la CNA.

Bertha Salinas, presidenta del Consejo de Instituciones empresariales dijo que los trabajos del Camalote entraran en fase dos el año que entra y tardará otros en las maniobras para terminar con el riesgo de un desabasto de agua.

“La otra secretaría que tiene que involucrarse en esto es la de Hacienda, desde el punto de vista federal , no tanto que asigne sino que permita a que los recursos de los siguientes 4 años que se pagan a Conagua que son como 300 millones al año que se usen para pagar el fideicomiso que se haría por parte de la industria, y la industria sería el aval pero se estaría pagando con los recursos que estaban destinados a pagar cuotas a Conagua y la Federacion por el uso del agua” dijo.

La Universidad Autónoma de Tamaulupas tiene un proyecto que solo se tiene que actualizar en costos para poder llevar acabo el rescate del Camalote.

“Lo estamos pidiendo y lo estamos pidiendo di en un tono amable, pero enérgico por qué se supone que ese dinero se debe de destinar para darle mantenimiento al sistema lagunario y en años no se le ha dado un peso de mantenimiento, no es cuestión de esta autoridad federal, es cuestión de autoridades que han pasado por años y que no se les ha dado el debido atención al mantenimiento” indicó.

Después de que se pague esta obra las cuotas regresarían nuevamente a manos y administración de la secretaría de Hacienda y crédito público del país.

Los empresarios han encontrado 3 tipos de fondo de inversión que estarían financiando el proyecto del Camalote.

Pidió que no se politice este tema y espera el apoyo de los diputados federales para que se pueda dar esta importante obra.

Por Mario Prieto/ La Razón.