¿Tu aguinaldo paga impuestos al SAT?

MÉXICO.- El aguinaldo es un dinero extra que las empresas otorgan a sus trabajadores antes de finalizar el año, su cantidad depende del sueldo que se perciba, por lo que no todos reciben la misma cantidad. No obstante, el SAT señala que se debe pagar impuestos por recibir este dinero, aquí los detalles.

Cabe mencionar que el aguinaldo no se trata de un bono u obsequio por parte de la empresa en la que se labora, en realidad se trata de una prestación anual que se dicta como derecho en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo.

Pero, sin duda, el aguinaldo es una gran ayuda para los trabajadores, pues a partir de ese extra pueden enfrentar los gastos de la época navideña, deudas o planear viajes durante este tiempo vacacional.

¿Se pagan impuestos al SAT por recibir aguinaldo?

En relación al aguinaldo, han surgido dudas sobre si se debe pagar impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a lo que esta dependencia lo aclara ante los trabajadores beneficiarios.

De acuerdo con SAT , se debe pagar impuestos por cualquier tipo de ingreso que recibe cada mexicano, así que por el aguinaldo también se debe dar una parte a la dependencia; sin embargo, existen algunas excepciones.

Se explica que el impuesto a pagar ante el SAT depende de la cantidad monetaria que recibe, por lo que generalmente es un equivalente al porcentaje del Impuesto Sobre la Renta (ISR). De esta forma, el SAT tendría el derecho de retener hasta el 35 por ciento del dinero recibido.

¿Quiénes no pagan impuestos por recibir aguinaldo?

No todos las personas tendrán que pagar impuestos ante el SAT por recibir aguinaldo, existen algunas excepciones con el objetivo de no afectar a los trabajadores.

Es así que, aquellos que reciban un sueldo inferior a 30 días de salario mínimo quedan exentos de pagar impuestos. En otras palabras, si el aguinaldo es equivalente o inferior a los 2 mil 724.45 pesos, entonces no se deberá pagar impuestos al SAT.

