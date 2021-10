¿Le sembraron arma a Octavio Ocaña? Las redes desatan teorías

MÉXICO.- Hace unas horas se informó sobre la muerte del actor Octavio Ocaña, famoso por su personaje Benito en la serie Vecinos y se dieron a conocer varias versiones sobre su fallecimiento.



Por medio de redes sociales circularon varias fotografías de la escena del crimen.En algunas se observa a Octavio Ocaña al interior de un vehículo tras sufrir un accidente y supuestamente ser atacado a balazos.

Sin embargo, algunos usuarios comenzaron a comparar las imágenes de los hechos y aseguran que las fotografías no concuerdan con las versiones que se han dado a conocer.

Versión oficial

El gobierno del municipio de Cuautitlán Izcalli publicó las imágenes del accidente para informar sobre la detención de tres sujetos armados en la autopista Chamala-Lechería.

Dichas personas chocaron después de una persecución policial.

Según la información, los hechos ocurrieron sobre la rampa de entrada a la autopista con dirección a Atizapán, cuando los asegurados intentaron darse a la fuga.

Posteriormente se impactaron contra un vehículo particular que transitaba por la zona resultando lesionados el conductor y uno de los detenidos.

Comparación de imágenes

En una imagen que se publicó en Twitter se observa a Octavio Ocaña en el asiento del conductor de la camioneta, ensangrentado y con la mano derecha muy cerca de su pecho.

Pero, en otra fotografía se observa la mano derecha de Ocaña más cerca de su pierna y agarrando un arma de fuego.

¡IMÁGENES FUERTES!

Todo está mal en la muerte de Benito

Las manchas de la gorra no corresponden.

No hay arma en la foto tomada por un POLICÍA (se ve en el reflejo del retrovisor)

Me estás diciendo que se estrelló y el arma está bien sujeta a su mano?

Se ve como que a alguien se le pasó la mano pic.twitter.com/x9CTnWb2vm

— christian galvan (@Christian__GZ) October 30, 2021