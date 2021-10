Piden identificar 2 mil cadáveres

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El colectivo de familiares y amigos de desaparecidos en Tamaulipas pidió a las autoridades identificar a más de 2 mil cadáveres que están en la fosa común del cementerio de la Cruz.

Denuncian que es injusto que Pedimos que exhumen e identifiquen los cuerpos pues no sabemos cuántos son, son bastantes, esta petición la realizamos siempre, porque no es posible que manden a las familias a buscar a la sierra cuando aquí hay dos mil cuerpos sin identificar” GUILLERMO GUTIÉRREZ RIESTRA COLECTIVO DE FAMILIARES Y AMIGOS DE DESAPARECIDOS los manden a buscarlos al campo y no sepan la identidad de quienes están sepultados.

Guillermo Gutiérrez Riestra, representante del grupo, dijo que estableció un acuerdo con el Ayuntamiento para aterrizar diversos beneficios para familiares de desaparecidos, que van desde descuento al predial, recibo de agua y becas.

“En el tema del panteón de la Cruz que tiene una fosa común, pedimos que exhumen e identifiquen los cuerpos pues no sabemos cuántos son, son bastantes, esta petición la realizamos siempre, porque no es posible que manden a las familias a buscar a la sierra cuando aquí hay dos mil cuerpos sin identificar” Sobre otro punto, dijo que se reunieron con el alcalde para hacerle formalmente la petición que el

municipio de facilidades y descuentos en diversos servicios y ayuda alimenticia. “Los descuentos serán lo que la ley permita y el gobierno municipal determine.

Cabe mencionar que “el beneficio será para las víctimas o familiares desaparecidos y no solo los que pertenezcan al colectivo” Iniciará con el apoyo alimentario para las abuelas que tengan o huérfanos a su cargo producto de la desaparición y delitos de alto impacto, aunque no se especificó si sería un apoyo monetario o en especie.

A nivel estatal oficialmente existen entre 9 y 10 mil personas desaparecidas “pero obviamente es 4 o 5 veces más y la Fiscalía no han encontrado a nadie”.

