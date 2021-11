‘Fracaso mundial’ las muertes por Covid en el mundo: ONU

ESTADOS UNIDOS.- Los muertos por la pandemia de COVID-19, una de las peores de la historia, alcanzaron los cinco millones, según confirmó el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, para quien ese dato supone un “fracaso” mundial.

“Sería un error pensar que la pandemia ha terminado. Las restricciones se han reducido en muchos lugares, pero tenemos que combinar la vacunación con vigilancia, por ejemplo con medidas que han probado ser eficaces como el uso de mascarillas o el distanciamiento social”, afirmó Guterres en un comunicado.

Our world has reached another tragic milestone: 5 million lives lost to #COVID19.

We must continue pushing to ensure everyone, everywhere can access urgently needed vaccines & treatments.#OnlyTogether, with solidarity, will we overcome the pandemic.

