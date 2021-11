La basura del Pollo Gallardo

El Mijis, es la peor expresión de la política pública de México. Si Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto o Felipe de Jesús Calderón Hinojosa son polémicos, existe este otro ser humano de nombre Pedro Carrizales, diputado local en San Luis Potosí que no debería existir.

Claro, no debería haber un solo Pedro Carrizales alias el Mijis, ni uno solo, pero bueno, así la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se respeta. El Mijis, desafortunadamente es una víctima más de la violencia intrafamiliar y los descontroles de la sociedad mexicana, tristemente ha sufrido en su vida y ha cometido errores; pero su esencia de pandillero allí está detrás del diputado y eso lo hace un peligro para México.

En enero de 2019, en uno de los ya varios escándalos donde ha participado este pandillero el Mijis, hoy inmiscuido en la política pública de la nación, se dijo víctima de un atentado. En aquel entonces ventiló en Twitter que ha recibido amenazas “de todas

las formas y por todos los medios por la Ley que prohíbe el maltrato animal. Debido a la gravedad e intenciones de ciertos grupos, temo por mi seguridad y la de mi familia”, publicó aquel mensaje en el que solicitaba también protección del gobierno mexicano.

Irónicamente el ahora gobernador de San Luis Potosí, Ricardo “El Pollo” Gallardo Carmona, entonces asesor del PRD en la Cámara de Diputados se adelantó a decir que el ataque contra Pedro Carrizales alias el Mijis, habría sido un autoatentado, parece que adivinó el político potosino.

Ahora casi tres años después de aquellos acontecimientos contra El Mijis, algo similar sucedió. En su cuenta de Twiiter cerca de las 01 horas de este domingo lo reportaron como desaparecido desde las 21:30 horas de la noche del sábado que supieron de él, cuando se dirigía a encabezar una protesta contra el artista Lalo Mora, a quien ya denunció en días pasados por acoso sexual ante la FGR.

Pero el Mijis, gracias a Dios, a diferencia de cientos de miles de desaparecidos en México fue localizado alrededor del mediodía del domingo, la Guardia Nacional le brindó atención y protección, se informó que lo encontraron en Zaragoza, San Luis Potosí. No llegó a la protesta contra Lalo Mora.

El Mijis es un personaje de la política ficción, es el peor personaje de los políticos en México, no sé a quién se le ocurrió vender su historia y posicionarla en el Congreso de SLP; el Mijis amenaza, se dirige, anda y a su alrededor suceden cosas de pandilleros… de lo bueno que ha hecho, avísenme.

En la intimidad… Grandiosa, colorida y 100 representativa de nuestras tradiciones mexicanas la Procesión Nautica “Entre Vivos y Muertos”, organizada por el Ayuntamiento de Tampico; una festividad que pintó y se adueñó de la noche de brujas ¡Tampico Brilla!

POR DAVID ED CASTELLANOS TERÁN

@dect1608